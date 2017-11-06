Valdemir Gomes
A poesia perde a rima.
Forja a métrica do cordel.
A vida vira um escarcel.
Altera o tempo... O clima!
Começa a chover pra cima.
Verdade... Sofre reverso!
O lógico... Fica disperso!
Trivial sai dos trilhos..
A lua perde o brilho.
Eta, mundo... Perverso!
Diante de tanta incerteza...
Revejo a rota... História!
Na retina da memória...
Existe uma luz... Acesa!
Amar-te... Uma fortaleza!
Sem orgulho vaidade.
Rastreando a verdade.
Deparo... Meus sentimentos!
Nossos belos momentos...
Viver... Uma necessidade!
Seu olhar penetrante...
Leva-me ao paraíso.
Você... Tudo que preciso!
Torna-me humano... Gente!
Semeia a melhor semente...
Da alma... Do coração!
Causa... Melhor sensação!
Morre o homem... Perdiz!
Amor... Da árvore, raiz!
Cada dia... Nova lição!
É... “Vivendo e aprendendo!”
Dito popular... Que versa!
O Século... Mundo persa!
De fato... Consumando!
O humano... Cultuando!
Orgulho e... Vaidade!
Demarca a... Realidade!
Tem parâmetro... Assusta!
A famosa... Rua Augusta!
Perdeu... Originalidade!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 5/11/2017
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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