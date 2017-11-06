A poesia perde a rima.

Forja a métrica do cordel.

A vida vira um escarcel.

Altera o tempo... O clima!

Começa a chover pra cima.

Verdade... Sofre reverso!

O lógico... Fica disperso!

Trivial sai dos trilhos..

A lua perde o brilho.

Eta, mundo... Perverso!



Diante de tanta incerteza...

Revejo a rota... História!

Na retina da memória...

Existe uma luz... Acesa!

Amar-te... Uma fortaleza!

Sem orgulho vaidade.

Rastreando a verdade.

Deparo... Meus sentimentos!

Nossos belos momentos...

Viver... Uma necessidade!



Seu olhar penetrante...

Leva-me ao paraíso.

Você... Tudo que preciso!

Torna-me humano... Gente!

Semeia a melhor semente...

Da alma... Do coração!

Causa... Melhor sensação!

Morre o homem... Perdiz!

Amor... Da árvore, raiz!

Cada dia... Nova lição!



É... “Vivendo e aprendendo!”

Dito popular... Que versa!

O Século... Mundo persa!

De fato... Consumando!

O humano... Cultuando!

Orgulho e... Vaidade!

Demarca a... Realidade!

Tem parâmetro... Assusta!

A famosa... Rua Augusta!

Perdeu... Originalidade!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 5/11/2017