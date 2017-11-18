Marquei um encontro...

Entre o homem e o poeta.

Um em ALFA... Outro em BETA!

Como tempero... Coentro!

Do mundo... Busquei o centro!

Juntei côncavo e convexo.

De repente... Sem nexo!

Perdido... Dentro de mim!

A vida é... Assim!

O humano... Complexo!



Viajei além do além..

Tentando me encontrar.

Deixei sonhos... Aflorar!

Talvez, em Jerusalém...

Os anjos digam... “Amém!”

Cristo... Mostra caminho!

Meu coração... Ninho!

Do homem... Sonhante!

Poeta... Amante!

Idéias no... Pergaminho!



O poeta ficou triste.

Teve que ser desmembrado.

Como homem... Amputado!

Afinal... Ambos existem!

Aquele dedo em riste...

Cabe uma indagação:

Não existe... Contradição!

A vida, belo... Aditivo!

Desnecessário... Corretivo!

Poesia é... Doação!



Poeta... “Um sonhador!”

Tradutor de sentimentos.

Registra... Belos momentos!

Talvez, grande ... Lenhador!

Pacoteiro... Embrulhador!

De sonhos... Coletivos!

Sentimentos... Abrasivos!

Um... Aparador de aresta!

Palavras desencabrestam...

Amor, da vida... Adesivo!