Valdemir Gomes
Forma palavra em voga.
Nos corredores... Brasília!
Sacrifício às famílias...
Cadê os homens de... Toga!
Com deslealdade... Joga!
Pseudos... Representantes!
Desumanos... Arrogantes!
Com medidas... Restritivas!
País... “Um barco à deriva!”
Situação... Escorchante!
Diante de tantas... Falácias!
É preciso... Atitude!
Jaz... Educação, Saúde!
Desrespeito... Audácia!
Mistério... Flor de acácia!
O povo... Boi, gado!
Permanece... Calado!
Inerte num... Auditório!
Assistindo seu velório!
Num curral... Trancafiado!
Os golpistas têm pressa...
Reforma da... Previdência!
Suborno como... Indulgência!
Emendas saem... Remessa!
Um despautério confessa:
Recursos são... Liberados!
Povo ingênuo... Enganado!
Políticos... “Dinheiro pra base!”
Discurso eloquente... Apófase!
Trabalhador, boi... Ferrado!
Regredir ao outro... Mapa!
Volta ao... Da fome!
Essa trapaça tem nome:
Na cara do povo... Tapa!
Caldo de cana... Garapa!
Mas... Existe solução!
Dois mil e dezoito... Eleição!
Esse bando... Satanás!
Meu voto... Jambas!
Sou honesto... Cidadão!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/12/2017
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