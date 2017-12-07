Forma palavra em voga.

Nos corredores... Brasília!

Sacrifício às famílias...

Cadê os homens de... Toga!

Com deslealdade... Joga!

Pseudos... Representantes!

Desumanos... Arrogantes!

Com medidas... Restritivas!

País... “Um barco à deriva!”

Situação... Escorchante!



Diante de tantas... Falácias!

É preciso... Atitude!

Jaz... Educação, Saúde!

Desrespeito... Audácia!

Mistério... Flor de acácia!

O povo... Boi, gado!

Permanece... Calado!

Inerte num... Auditório!

Assistindo seu velório!

Num curral... Trancafiado!



Os golpistas têm pressa...

Reforma da... Previdência!

Suborno como... Indulgência!

Emendas saem... Remessa!

Um despautério confessa:

Recursos são... Liberados!

Povo ingênuo... Enganado!

Políticos... “Dinheiro pra base!”

Discurso eloquente... Apófase!

Trabalhador, boi... Ferrado!



Regredir ao outro... Mapa!

Volta ao... Da fome!

Essa trapaça tem nome:

Na cara do povo... Tapa!

Caldo de cana... Garapa!

Mas... Existe solução!

Dois mil e dezoito... Eleição!

Esse bando... Satanás!

Meu voto... Jambas!

Sou honesto... Cidadão!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/12/2017