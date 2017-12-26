Alguns conceitos...

Extremamente necessário.

Não basta conhecer o rosário...

Precisa seguir... Preceitos!

Corrigir postura... Feitos!

Atitude... Consonante!

Seguir na luta... Avante!

Jamais perder a linha.

Manter acesa... Velinha!

Não, conduta... Destoante!



Em determinados momentos.

Agimos pelo... Instinto!

Contaminamos o recinto...

Mudamos os instrumentos.

Mistura de sentimentos...

Nunca... A melhor saída!

Tem... Quando extraída!

Causa desentendimento.

Ser arrogante... Marrento!

Não resolve... Recaída!



Aqui... “Somos passageiros!”

Imagem do Pai... Cristo!

Comportamento... Revisto!

Belo é... Mudar roteiro!

Como hábil timoneiro.

Controlar... Embarcação!

Corpo, alma, coração...

Mesma rota... Sintonia!

Equilíbrio... Maestria!

Vida... Escola, lição!



No crepúsculo... Da existência!

Importante rever... Conceitos!

Humano... Justo, perfeito!

À busca da excelência.

Grande Arquiteto.... Frequência!

O amanhã... Janeiro!

Desse trem... Passageiros!

Como estação... Anos!

Rumo a outro... Plano!

Jesus... Define o roteiro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/12/2017