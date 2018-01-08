RETROSPECTIVA 2017

Com licença companheiros,

Novamente estou chegando.

Para contar pra vocês,

Os principais fatos do ano.

Todos acontecidos.

Estou apenas relembrando.



São fatos alegres e tristes,

Que passo a relatar.

Todos acontecidos,

O que fiz foi registrar.

Na sequência que ocorreram,

Que agora vou contar.



A primeiro de Janeiro

Conforme o combinado

A vida segue o roteiro

Os eleitos empossados

Que façam o que prometeram

Estaremos antenados.



E o ano já começa,

Boa nova ao trabalhador.

Afinal, o novo mínimo.

Governo já anunciou:

São novecentos e trinta e sete reais

O Golpista... Decretou!



Apenas cinquenta e sete mais...

Nem repôs a inflação.

Os golpistas... Convenhais!

Andando na contramão.

Um País justo... Jamais!

Agora chora... Reclamão!



Primeira chacina do ano

Deixa o País chocado

Um homem bandido tirano

Comete ato... Tresloucado!

Mata doze... Ato insano!

Esposa, filho... Mata-se o desgraçado!



Inicia a Copa São Paulo

Para nossa felicidade.

O esporte pega embalo.

A grande oportunidade...

Do MS o novo Galo.

Quanta... Responsabilidade!



Rebelião em presídio...

Amazonas... Sessenta mortos!

Como Seres... Formicídio!

Desrespeito... Não suporto!

Digamos um genocídio...

Ao holocausto... Reporto!



Morreu a atriz Vida Amélia Guedes Alves

Protagonizou o primeiro beijo na televisão

Que descanse em paz... Salve!

Futuro, mistério... Razão!

Humano, fruto... Evalve!

Como prêmio... Salvação!



Morreu Vagner Figueiredo de Lima.

Vaqueiro... Seu cavalo Sereno!

Ficou debruçado encima.

Como se chorando... Dizendo!

Foi muito triste o clima.

Relinchou... Seu amigo perdendo!



Estado da Paraíba.

Cidade de Cajazeiras.

Ficou na... Pindaíba!

Uma cena não corriqueira.

Mas... Coloca a gente pra riba!

Animal... Amizade verdadeira!



Corrida... Esther Kakur do Quênia.

Foi a grande vencedora.

A ela pedimos vênia.

Corrida... Não é coisa de amadora!

Tem a beleza da gardênia...

Estratégia... Coordenação motora!



A corrida de Reis em Cuiabá.

Geovani dos Santos venceu.

Não importa o beabá...

O tanzaniano tremeu.

Levou a maior... Jabá!

A todos... Surpreendeu!



Morreu Mario Soares.

Ex-presidente de Portugal

Nossos humildes... Pesares!

A vida segue o... Legal!.

Do País um dos pilares.

A morte é... Natural!



Cristiano Ronaldo eleito...

Pela quarta vez... Melhor do mundo!

É o cara... Esse sujeito!

Decide em... Um segundo!

Digamos... Atleta perfeito!

Da divindade... Oriundo!



Bernardinho deixa a Seleção

Após quase dezesseis anos

Ao Vôlei... Títulos e projeção!

Na vida... Tem novos planos!

Vitória... Tinha como objeção!

A quadra... Era seu cotidiano!



Barack Obama

Deixa a Casa Branca

Jamais pleiteou a fama

Apenas removeu trancas

O mundo hoje o chama...

Homem de fala... Franca!



Graças a sua parceira

Deixou o mundo mais humano

Sem precisar passar rasteira...

Colocou em prática seu plano

Superou todas as barreiras...

Povo feliz... Oito anos!



Surto de febre amarela

Em municípios mineiros

A doença se revela...

Morre... Macacos primeiro!

Vigilância em sentinela.

Tragédia segue o roteiro.



Foram registradas mortes

Trinta e oito vítimas no total.

Não é falta de sorte.

É desrespeito fatal.

Está faltando suporte.

Baixa... Cobertura vacinal!



Muda a lei da Educação.

Médio e fundamental...

Não é mais obrigação.

Coloque seu avental...

Esdrúxula a alegação.

Viu coxinha... Mudança brutal!



Aos filhos dos magistrados

Ampliaram os privilégios

O povo... Ludibriado!

Pobre... Filhos sem colégio!

Mais uma vez... Enganado!

A vaca já foi pro... Brédio!



Morreu Tuba Duarte Cintra

Velho amigo de farda.

Não aturava pilantra

Orientava a... Retaguarda!

Agente... Zelava do intra...

Grande Arquiteto... Aguarda!



Morreu Eugene Cernan.

Último homem a pisar na lua.

Uma missão... Dignan!

A verdade crua e nua.

Não foi uma ideia anã

A conquista... Continua!



Avião cai em Angra dos Reis.

Teori Zavascki... Entre os passageiros

Aqueles processos... Verei!

Qual será seu paradeiro?

Tudo o que vislumbrei...

Vai para o esgoto... Bueiro!



Morreu Carlos Alberto Silva.

Ex-técnico da Seleção Brasileira.

Vida... Um barco à deriva!

Que desliza numa esteira.

Esporte... Às vezes priva!

Dedicação total à carreira.



Sai Barack Obama

Assume Donald Trump

Ao que sai... Legado Fama!

Haverá disc dump?

O mundo vivera o drama?

Um gestor... Power dump!



Morreu Sales de Arruda Braga

Irmão da maçonaria

A vida... Luz que se apaga!

A morte tem... Hora e dia!

Grande Arquiteto... Afaga!

A Luz... Sua estrela guia!



Morreu Sales de Arruda Braga.

Passou para o outro lado.

Morte... A matéria traga!

Na lida, grande soldado.

A história... Não apaga!

Fica do homem... O legado!



Está de volta o Big Brother

A décima quarta edição

Ao vivo tudo pode

Mais um show de felação1

Tal de mela... Bigode!

Excita a população!



A justiça nada faz...

Quem manda... A poderosa!

Bons costumes, moral... Jaz!

Deixa que o povo... Goza!

A felação... Manda mais!

Onde está o... Barbosa!



A moral os bons costumes...

Vão para o cesto... Do lixo!

A programação um estrume...

Bial se acha... O bicho!

Impossível ficar incólume...

O que diz o ECA... Sobre isso?



Inicio do campeonato estadual

Reabertura do morenão

Teremos clássico local

Adrenalina e emoção.

Futebol... Ao estádio pessoal!

No popular... “Tudo de bão!”



Empresário Eike Batista

Entrega-se à Justiça.

Certamente é grande a lista.

Correção é a premissa.

Cadeia e esses golpistas.

Viva... A gente não tem preguiça!



Operação Lava Jato...

É decretado... Sigilo!

O povo pagando o pato.

Meu Jesus que é... Aquilo!

Na moita... Bando de ratos!

Infelizmente... Tranquilos!



Morreu Joaquim de Carvalho

Pecuarista pantaneiro.

A vida... Como baralho!

Tem cartas... Segue roteiro!

A morte... Último chocalho!

Fim da história... Guerreiro!



Assim termina janeiro

Brasil... No fundo do poço!

Um bando de aventureiros...

Dando uma de bons moços.

Na verdade trapaceiros...

Não querem soltar... O osso!



Fevereiro então começa...

E folia... Carnaval!

Cada dia... Nova peça!

Verdadeiro... Vendaval!

O que menos interessa...

Que a vida volte ao normal.



Eunício de Oliveira...

Eleito... Presidente do senado!

Parece até brincadeira.

Na verdade... Um combinado!

Caminhamos... Numa Esteira!

Simplesmente estamos...Lascados!



Assembleia volta aos trabalhos...

Discutir... Sexo dos Anjos!

Velhas cartas de baralho

São fantasmas esbanjo.

De revolta... Atrapalho!

Um conluio... Sobra Arranjo!



Morreu Maria Letícia

Jaz a ex-primeira dama.

Aos coxinhas... Uma milícia!

Ao Lula... Um drama!

É uma triste notícia.

Diria o nordestino... Disgrama!



Ao companheiro Lula

Meus sinceros... Sentimentos!

Fizeram tanta firula.

Não tenho nem argumento.

O cargo que... Postula!

Deus... Preparará o momento!



Deputado Rodrigo Maia.

Novamente... Reeleito!

Muda as regras... Sob vaia!

Para tudo... Dá-se um jeito!

Quando fica justa a saia...

Regulamento é... Refeito!



Morreu Adriano dos Santos

Velho amigo da FUNASA.

Trabalhou em diversos cantos.

Retorna do Pai a casa.

Religioso até certo ponto.

Pontual nunca... Atrasa!



Wesney Moreira Da Silva.

Vítima de pura maldade.

Como barco à deriva...

Patrão... Tamanha foi à barbaridade!!

Compressor... De forma Agressiva!

Enfiaram no traseiro... Crueldade!



Fim do horário de verão.

A vida volta ao normal.

Seguindo a tradição...

Para cumprir o formal.

Novos tempos... Terão!

Eta... Mundo animal!



A violência é tamanha

Uma triste realidade

Está em nossa entranha

Chegou aqui na cidade.

A dignidade arranha.

Quanta arbitrariedade.



José Bispo de Oliveira

Profissional... Taxista!

Violência segue a esteira.

Felizmente... Deixa pista!

Parece até brincadeira.

Bandidos... Verdadeiros terroristas!



A violência assola...

O País de norte a sul.

A política... Grande escola!

Acoberta... Manto azul!

Enquanto o povo rebola...

Bandidos atacam qual Pitibul.



Alexandre de Moraes sabatinado.

Indicado para Supremo Tribunal Federal.

O povo está indignado.

A justiça vira... Curral!

Temer... Por ele será julgado!

Que vergonha! É surreal!



Enfermeira Marta Dionina.

Finalmente, aposentada.

Conforme a lei determina

Cumpriu brilhante jornada

O gestor então Assina...

Bela missão... Encerrada!



Alexandre de Moraes

Indicado a ministro do supremo.

As mazelas são reais.

O caos chega ao extremo

Operação lava jato... Jaz!

Penso na desordem... Tremo!



O governo golpista

Levando o país ao caos

Bandidos... Tem uma lista!

No cargo... No pedestal!

São verdadeiros artistas...

O povo... Bois no curral!



É carnaval... Festa!

Quadrilha pra todo lado.

Palhaço enfeita a testa.

Além de o nariz pintado.

Pouca coisa nos resta.

Não dá pra ficar calado.



Só se fala em lava jato.

Uma verdadeira suruba.

O povo pagando o pato...

Governo distribui... Cuba!

Brasília infestada de ratos...

Se o povo se juntar... Derruba!



Eclipse visto no sol

Fica no formato de um anel

Fica incandescente qual farol

Sua imagem... Belo painel!

Belo como o girassol!

Inspiração... Rima, cordel!



Acadêmicos do Tatuapé

Vence o carnaval Paulista

Com graça e samba no pé.

Uns verdadeiros artistas.

Simples... Rancho de sapé.!

A vitória foi na pista.



Acidente com carros alegóricos

Paraiso do Tuiuti e Unidos da Tijuca

Foi um caso meteórico...

Digamos coisa maluca.

Os foliões eufóricos...

Tragédia... Vários machucam!



No Rio Venceu a Portela

Após trinta e três anos

O mundo... Uma janela!

É preciso fazer planos.

Festa... A vida é bela!

Aos concorrentes... Manos!



Mês de fevereiro termina

Fim... Carnaval e piracema!

A discórdia determina.

Política... Velho dilema!

Tem coisa que não combina...

A instabilidade... Extrema!



Março então começa

A pesca está liberada.

Ao pescador... Interessa!

A tralha pronta arrumada.

O governo... Uma trepeça!

Natureza... Depauperada!



Tema da campanha da Fraternidade:

“Biomas brasileiros e defesa da vida”

Temos que encarar a realidade

Ou... Não teremos saída!

A falta de brasilidade...

Futuras gerações... Comprometidas!



Morreu Antônio Carlos Vilharva

Companheiro de Trabalho

A luta sempre encarava

Como coringa do baralho.

Sua liderança... Imperava!

A morte ... Um atalho!



A violência assola

O país de norte a sul

A crise não é marola

Nosso não mais... Azul!

A política... Só enrola!

É preciso... Romper tabu!



Morreu Antônio Carlos Felix Nunes

Editor do jornal O AROEIRA

Aos seus olhos... Ninguém Impune!

Jornalismo de primeira.

Tirava informações de tunes.

Submetia às... “Três peneiras!”



Morreu Gilvan Cassimiro de Arruda

Tragicamente... Pisoteado!

A vida negou-lhe... Ajuda!

Aqui... Deixou seu legado!

Seus feitos... Não amiúda!

Morreu na lida, com... Gado!



Flexibilização das Leis trabalhistas...

Infelizmente... Sancionada!

Dos facínoras.... Temos a lista!

Classe trabalhadora lascada.

Mais um ato dos golpistas...

Empresários... Dão risada!



Abertura da fórmula um

Vettel vence a primeira do ano.

Apesar do zum, zum, zum...

Para a manga... Tem pano!

Parafraseando a Philco... “Tum!”

Superou Hamilton... O soberano!



Faleceu Leda Nogueira Mendes.

Profissional... Tabeliã!

A vida... De Deus depende!

Não sabemos o amanhã.

Com respeito o próximo atende...

Tem uma multidão de fãs.



Seleção Classificada.

Tite mostrou competência.

Brasil... Rússia, pé na estrada!

Valeu sua sapiência.

A canarinho... Preparada!

Cumpriu todas as exigências.



A lei da terceirização...

Terá que ser revista.

Uma verdadeira aberração.

De um parlamento entreguista.

O supremo acatou a ação...

Matou... Governo golpista!



Morreu Helena Maria da Silva Arruda.

Morte... Mistério que encabula!

O rumo do barco... Muda!

Triste notícia... Circula!

Doença... A ciência estuda!

Meus pêsames amigo, Lula.



Exposição Agropecuária

Na capital do estado

A situação... Temerária!

Comércio do boi... Parado!

A crise incendiária...

Eta, governo... Enrolado!



Mês de março então termina.

As reformas... Palhaçada!

O povo sempre abomina.

Detesta ser trapaceada.

Nos bastidores... Combinam!

Jogo de carta marcada.



Mês de abril começa.

Com o dia da mentira.

Temer... Reformas tem pressa!

Para todos os lados... Atira!

Políticos... Bando, trepeça!

O mundo... Bola que gira!



O mundo está de luto

Morreu ex-presidente José Mujica.

Aqui... Venceu seu indulto!

Porém... Sua obra fica1

Ao mundo...Belo tributo!

Simplicidade... Capitalismo, não explica!



O corpo da pequena Laura...

Foi finalmente, encontrado.

A paz da família restaura.

Dedicação... Trabalho compenetrado!

Chega ao fim à agrura...

Belo êxito... Logrado!



Ufa! Após quase oitenta dias...

Chaga ao fim mais um BBB...

Uma verdadeira orgia.

Ao vivo pela TV!

Quanto desrespeito à família...

E o judiciário... Cadê?



Emilly a vencedora.

Leva um milhão e meio.

Quanto ganha à emissora?

Bela farra... Com o alheio!

A justiça... Protetora!

Deixa o povo pra escanteio.



Mais uma vez assistimos...

Um show de felação.

Infelizmente, permitimos...

Verdadeira exploração.

Os conceitos... Destruímos!

Um desrespeito à Nação!



O governo golpista

Tenta emplaca reforma...

Na imprensa... Entrevista!

A enganação... É Norma!

Com pose de artistas...

Mendigos... Trabalhador transforma!



Morreu Laura Cardoso

Uma atriz renomada.

Neste mundo impetuoso.

Cumpriu bela jornada.

Peço ao Pai poderoso...

Descanso na nova morada.



Dengue... Primeira morte do ano!

Registrado em Camapuã.

Infelizmente falhou o plano...

Eta, prevenção... Vilã!

Não faz parte do cotidiano...

Enegreceu... A manhã!



Nove trabalhadores sem terra.

Foi brutalmente assassinado.

Foi em Mato Grosso essa guerra.

Grupo de bandidos desalmados.

Belas histórias... Encerram!

Onde estão os culpados?



Morreu Jerry Adriani

Um cantor da velha guarda.

Humano... Máquina dá pane!

Cidadão... Cantor honrou a farda!

É justo... Não profane!

Os anjos no céu... Aguarda!



Morreu Manoel Monteiro da Silva.

Companheiro de trabalho.

Destino... Barco a deriva!

Tal coringa do baralho.

Gastou muita saliva...

A morte é... Atalho!



Morreu o jornalista Carlos Chagas.

Um exímio profissional.

Vida... Luz que se apaga!

Outro lado... O canal!

Notícia... A alma afaga!

Questione a verdade do jornal.



As reformas propostas...

Verdadeiras aberrações.

A greve é a resposta...

A este bando de vilões.

A eles... Daremos as costas!

Nessas próximas eleições.



A maior greve da história.

Balançou governo golpista.

Estes mandantes... Inglória!

Bandidos... Grande a lista!

Ao trabalhador... Vitória!

Temer...



Mês de abril termina.

O povo alvoroçado.

Tem coisa que não combina.

Bando de ladrões... Engravatados!

A situação... Arruína!

Eta, povo... Teleguiado!



Mês de maio então começa

Trabalhador... Nada a comemorar!

Ao governo o que interessa...

Fazer o trabalhador... Acocorar!

Tragédia... Uma remessa!

Faz o ódio aflorar.



E a festa da farina..

Infelizmente terceirizada.

Como diz minha turminha...

A egregora foi quebrada

Virou Terra do aqui tinha.

Políticos... Eta, cambada!



Morreu Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes

Conhecido simplesmente, Belchior.

Por onde quer que... Andes!

Conhecido aqui... No exterior!

Compõe a galeria dos... Grandes!

Seu vozeirão encanta o... Ulterior!



Morreu Almir Guineto

Era um exímio sambista.

Fazia parte de um seleto...

Era a nata dos artistas.

Cantava a vida com afeto.

Agora... Segue em outra pista!



Parabéns, Corumbaense.

Campeão estadual.

Chega ao fim o suspense.

Novo... Cumpriu belo ritual!

Quando acredita, vence

Valeu, torcida... Pantanal!



Manoel Macron vence na França

Conforme o esperado

Chega de tanta lambança

De eleitores aloprados

Renasce a esperança

Política é jogo... Jogado!



Morreu Nelson Xavier

Desempenhou vários papéis.

Não importa o que vier

Artista do tempo do Réis.

Um verdadeiro premier

Viveu no tempo dos coronéis.



Início do campeonato brasileiro.

Jogos de pontos corridos.

De craques têm um celeiro.

Os times... Bem servidos!

Como agulha num palheiro...

Não existe jogo perdido.



O papa Francisco canonizou

Os três Pastorinho que viram Fatima.

Conforme a mesma profetizou

A mensagem enigmática

O povo Católico comemorou...

Milagres... A fé é emblemática!



Morreu o cantor Kid Vinil

Um cara extrovertido

Digamos... Cidadão mil!

Com o País... Comprometido!

Como uma luz... Subiu!

Jamais... Será esquecido!



Os empresários Joesley e Wesley batista

Tem a delação homologada.

Mostra o caminho, pista.

Desvenda arapuca armada.

Um bando de vigaristas...

Entraram numa roubada.



Aquidauana está de luto.

Morreu Eduardo Chramosta.

Aqui... Venceu seu indulto!

Saudade dos que de ti... Gosta!

Do Pai... Receberá o tributo!

Para tudo Deus tem... Resposta.



Morreu Adão Aquino de Lima

Esposo da professora Edir

Passou para o andar de cima.

Sem tempo para despedir.

Vida... Morte não Rima!

Saudade... Impossível medir!



Mês de maio assim termina

PT... Sua estrela ainda brilha!

Golpe... A falcatrua domina!

Temer... Defino nessa sextilha!

O povo hoje abomina...

Desgoverno... Bando quadrilha!



Mês de junho então começa.

O povo está descrente.

Políticos... Uma trepeça!

Fruto que não dá semente.

Mas... A vida recomeça!

O brasileiro é... Valente!



Morreu Benedita Betty do Valle Pereira.

Proprietária da Fazenda Olho D’Água.

A vida... Bela esteira!

Tornou-se uma... Omágua!

Passou pelas... “Três peneiras!”

A morte... Rio que deságua!



A chapa foi inocentada.

Com voto de Gilmar Mendes.

É sempre vilipendiada...

Quem desse povo depende.

A Nação foi ultrajada.

O ilícito... A Corte defende!



O jornal nacional

Inaugura novo cenário.

De maneira colossal...

Novo... “Conto do vigário!”

Com seu esquema... Trivial!

Trata o povo como otário.



O empresário Ronaldo Batista

Foi brutalmente assassinado.

Mas... Deixou vestígio, pista!

Os bandidos desalmados.

De maldade... Uma lista!

Finalmente... Encarcerados!



Faleceu Sophia Diacópulos Rondon.

Proprietária da fazenda Guanandy

Em vida... Tudo de bom!

Foi justa... Pode aplaudir!

Jamais saiu do tom...

Momento de despedir!



Incêndio em Portugal.

Mata sessenta e duas pessoas.

Vivou chamas, um matagal.

Com o vento... Faísca voa!

Incêndio criminoso... Ilegal!

Como cinzas vidas... Voam!



Mês de junho termina.

O País está na berlinda.

Falcatrua predomina...

É crise que não se finda.

Os conchavos aqui... Domina!

Digo: está pior ainda.



Mês de Julho então começa

O governo não tem rumo.

A sociedade tem pressa.

Mas... O País saiu do prumo!

Quando o samba... Atravessa!

Falta da vida... Insumo!



Primeira morte por Chikungunya

Em Minas foi registrada

Quem abandeira não empunha

Pelo Aedes será derrotada.

O trabalhador... Testemunha!

Tem... Alguma coisa errada!



Morreu Pierri Henri um pioneiro...

O pai da música moderna.

Do barco... Timoneiro!

A vida é... Eterna!

Vivemos no estaleiro...

Viva... Comunidade fraterna!



O governo golpista

Vive seus últimos dias

De Falcatruas... Uma lista!

O povo sonha... Atitudes sadias!

Tem bandidos... Artistas!

O mundo... Pista de duas vias!



Com o governo ilegítimo.

A vida... Pior ainda!

Falcatruas mantém o ritmo.

O País está na berlinda.

Dos piores... Brasil último!

É crise que não se finda.



Morreu marco Aurélio Garcia.

Ex-assessor... Competente!

Assim cumpre-se a profecia.

O humano... Melhor semente!

Com astúcia... Rompeu a inércia!

Divulgou um País... Diferente!



Morreu ex-goleiro Valdir Perez

Do São Paulo e da Seleção

Nem tudo é como queres

A vida é... Emoção!

Um líder... Grande alferes!

Morte... Marca o fim da missão!



Morreu o jornalista Artur Almeida.

Repórter da Globo Minas.

Grande Astro... Cefeída!

O futuro não tem... Bina!

O imprevisto, só... Ida!

Céticos falam em... Sina!



Julho sendo marcado...

Seca e umidade baixa.

O ar está carregado

Poeira forma até faixa.

Falta pasto para o gado.

Água no rio... Só na caixa!



Morre o bebê Arthur.

Baleado no ventre.

Nada de manifesto da Embratur.

Não tem segurança o pedestre.

Bandidos... Como urubus!

Envergonham Cristo... Mestre!



Assim termina julho.

Ufa! Semáforo consertado.

Sete meses de embrulho.

O povo estava cansado.

Desse... Não tenho orgulho!

Transito... Descongestionado!



Mês de Agosto começa.

Com a votação... Capital!

Solução... Mudar a peça!

Bandido... Tudo igual!

A eles o que interessa...

Um... Desrespeito total!



Morreu Abílio Atílio dos Santos.

Nordestino da velha guarda.

Foi um herói... Como tantos!

Soldado... Vestiu a farda!

A fé enxuga... Os prantos!

Grande Arquiteto o aguarda.



Morreu Salvador Garcia Junior

Um exímio educador

Volta ao Pai... Maior!

Do conhecimento... Fabricador!

Agora num plano... Superior!

Em vida foi... Pacificador!



A Câmara arquiva o projeto

Parecer foi rejeitado

Bando de corruptos... Dejetos!

O povo... Vilipendiado!

Congresso... Obsoleto!

No lixo foi... Açoitado!



Foram duzentos e sessenta e três...

Contra... Duzentos e vinte e sete!

Mas... Chegará a nossa vez!

Foi na cara do povo... Um bofete!

Câmara um Bando de... Pedrês!

À escravidão nos remete.



Morreu Luiz Melodia.

Cantor e compositor.

A vida tem mais valia...

Quando da paz o... É indutor!

Seu trabalho... Paz irradia!

Foi no mundo... Bom feitor!



O jogador Neymar Júnior

Contratado pelo PSG da França

Com ares de... Superior!

Sem rodeios nem lambanças

Seu sonho ser... O maior!

Real objetivo... Criança!



Morreu Carlos Araújo

Ex-marido de Dilma Roussef

Retorna ao Pai... Marujo!

Sua cassação... Um blefe!

Impedimento... Jogo sujo!

Na cada do povo... Um tabefe!



Morreu Paulo Silvino

Humorista renomado

Segue a tora... Menino!

Na vida... Grande soldado!

Descanse no lar do Divino.

Aqui... Cumpriu seu legado!



Morreu Pedro Pedrossian

Ex-governador do Estado

Chega ao fim... Seu amanhã!

Cumpriu belo legado.

Túmulo... Último divã!

Tem seu nome... Gravado!



Mais de duzentos e sete milhões...

Segundo informa o IBGE.

Necessária cautela nas decisões...

O povo sabe o que quer.

Políticas de inclusões...

Fugiram... Deram no pé!



Mês de agosto termina.

Ilegítimo Temer em viagem

Falcatruas que determina.

Mentiras... Vão na bagagem!

Golpistas.... Tudo domina!

Desgraça pouca... Bobagem!



Setembro então começa.

Nada a comemorar.

No comando só trepeça!

Não podemos ignorar...

Sabemos quem encabeça...

Vamos a corrente... Torar!



Morreu a Atriz Rogéria

Uma travesti consagrada

Muito respeitada... Séria!

Pelo público... Respeitada!

Escreveram várias matérias...

Aqui... Cumpriu bela jornada!



Morreu João Ramão Jacques

De Bonito... Grande educador!

À sociedade... Grande baque!

Da liberdade... Indutor!

Da vida... Seu desembarque!

Causa... Consternação e clamor!



Prêmio da mega sena...

O ganhador de jardim.

Setenta e oito mil acena.

Ao felizardo... Crise, fim!

Vai comandar a arena...

Na verdade é muito... Dim dim!



Mais de Cinquenta e um milhões.

Tem digital de Geddel Vieira...

Parafraseando... O velho chavão!

“Miséria pouca... Roubar, besteira!”

Um verdadeiro fanfarrão.

Ladrão profissional... De carreira!



O professor Cláudio Aguirre... Morreu!

Um batalhador... Idealista!

Caminhos íngremes... Percorreu!

Dificuldades... Superou uma lista!

Parabéns... Você venceu!

Descanse em paz... Grande PETISTA!



Terremoto no México.

Causa mortes... Destruição!

O povo ficou cético.

Verdadeira diluição

Esses tremores... Cíclicos!

Muito medo... Aflição!



Janot apresenta segunda denúncia

Contra o Governo golpista

Nos bastidores... Prenuncia!

Bandidos... Tem uma lista!

Na verdade... Sinto Angustia!

Marun... Traidor a pista!



Morreu Marcelo Rezende

Repórter policial

Programa que a luz... Acende!

Tentava ser imparcial.

Mensagem que todos entendem.

Verdadeiro... Editorial!



O evento Rock in rio

Uma mescla cultural

Chega a dá calafrio

Uma histeria geral.

O povo entra em delírio...

Vale tudo... Liberal!



Assume a procuradoria geral Raquel Dodge

No lugar de Rodrigo Janot

Esperamos que organize o... Alforje!

Como o ex... Procurador!

Nas suas decisões... Alojem!

Os anseios de um povo... Sonhador!



Morreu o Professor Arnaldo Begossi

Grande mestre... Idealista!

Do conhecimento esbanjou... Posse!

Exímio batalhador... Artista!

Que o Grande Arquiteto... Endosse!

Do Opantaneiro... O colunista!



O México foi abalado.

Por um grande terremoto.

Escombros pra todo lado...

De Cristo, povo devoto.

Que todos sejam consolados.

São nossos sinceros... Votos!



Faleceu Olegário Gomes de Brito

Seu prazo aqui... Venceu!

Cumpriu um belo rito...

Linda história escreveu.

Honesto... De gabarito!

Volta ao reino de... Deus!



Desabrochou a primavera.

As flores começam a brotar

Tristeza... Poeira já era!!

As aves começam... Cantar!

Flores... Beija flor abelha espera!

Colmeias, vidas... Abarrotar!



Temer é denunciado...

Pela segunda vez.

O povo está cansado...

De um governo... Pedrês!

A câmara dos deputados.

Será omissa ou... Cortez!



Mês de setembro termina.

Com chuva na região.

Tem coisas que combinam...

Terra molhada... Melhora a respiração!

A natureza... Turbina!

Renasce... A vegetação!



Mês de outubro começa.

A vida... Agradece!

Tá ficando... Bom à beça!

Agradeço com uma prece.

A todos... Interessa!

Água... O normal restabelece!



Damião soares dos Santos

Em um ato tresloucado.

Deixa uma comunidade em prantos

Digamos que seja impensado.

Fogo na creche... Um espanto!

Deixou um País arrasado.



Crianças morreram queimadas.

A creche... Surpreendida!

A professora Helley... Desesperada!

Sacrificou a própria vida...

Interferiu na emboscada...

Parte da tragédia... Interrompida!



Cidade de janaúba

Viveu grande pesadelo

Tem fatos que nos perturba...

Desenrole esse... Novelo!

A normalidade... Conturba!

Cérebro... No cotovelo!



O mundo está violento.

A sociedade saiu do prumo

Que estejamos atentos...

É preciso encontrar o rumo

Está faltando... Sentimentos!

Amor... Melhor insumo!



Morreu o irmão Santiago.

Proprietário do espetinho Tio Sam.

Sempre uma palavra de afago.

Mas... A vida como divã!

Morte... Um remédio amargo!

Ninguém conhece o amanhã.



Inicia o horário de verão...

Será que haveria necessidade?

Sei que alguns... Gostarão!

Mas... Não é unanimidade!

Diz: “todos ganharão!”

Balela... Não é verdade!



Presidente Michel Temer

Visita à fazenda Caiman

A viola vai tremer

O homem está no divã

Deputados... Vamos espremer!

Mas... Ninguém confia nesse clã!



Morreu Francisco de Lima Fernandes

Querido amigo de farda.

Por onde queres que andes...

Uma legião de anjos o aguarda.

Agora... Mudou de bonde!

A cor da tristeza é... Parda!



Morreu Dorneles Magalhães.

Um companheiro de luta.

Vacinando gatos e cães...

Segurou firme a batuta.

Passou dias sem... Pães!

De ilibada... Conduta!



O jogador Cristiano Ronaldo

Melhor do mundo pela quinta vez

Come a sopa... Lambe o caldo!

Muito discreto, cortes.

Como atleta tem... Saldo!

Capacidade... Altives!



Michel Temer tem processo...

Pela segunda vez.... Arquivado!

Veja o nível do congresso.

Parece um grande... Mercado!

Ao povo... Um retrocesso!

Produto a venda... Deputados!



Hamilton é tetra campeão

Com três provas de antecedência

Mostrou com exatidão

Sensatez e competência.

Mantendo a tradição.

Máquina e experiência.



Mês de outubro termina.

Na política... Turbulência!

Tem coisa que não combina.

Sacanagem... Indecência!

Os conchavos... Determinam!

O País em... Decadência!



Mês de novembro começa.

Temos dia de finados.

Momento de juntar... Peças!

Recordar o nosso passado.

A morte... Não é promessa!

É um fato... Consumado!



Morreu Ruiter Cunha de Oliveira

Atual prefeito de Corumbá

A caminhada... Uma esteira!

Que tem hora pra parar.

Teve... Brilhante carreira!

Vida, fagulha... Fubá!



Manoel Ferreira da Silva

Sofreu fratura após queda.

Como disse... Patativa

Com o tempo... Força “arreda!”

Humano... Barco à deriva!

Vida... Por descaminhos envereda!



Fecha a pesca em todo Estado.

Começa então a piracema.

Pescador fica... Parado!

Nada de fazer... Esquema!

Tempo de ser repovoado...

Desova... Vigilância extrema!



Morreu Nayef Addade.

Dono da Casa Libanesa!

Comerciante... De verdade!

Astúcia... Não esperteza!

Descanse em paz na eternidade.

Aquidauana... Agradece, com certeza!



Naiele Farias dos Santos

Morreu vítima de afogamento.

Aos amigos um espanto.

O triste acontecimento.

Que Pai acolha... Com manto!

À família... Meus sentimentos!



Morreu Márcia Cabrita

Era uma atriz... Global!

A morte... Sonho frita!

Chega o momento... Fatal!

Uma bela história... Escrita!

A fila anda... “Aderbal!”



Felipe Massa... Parou!

Despede-se das pistas.

Por muitos anos encarou...

Como atleta... Um artista!

Em obstáculos... Esbarrou!

Parabéns... Até a vista!



André Puccinelli preso...

Na operação lama asfáltica

O lampião está aceso...

A política... Matemática!

Para roubar... Todos coesos!

Impunidade, não é estática.



Corinthians Campeão...

Três rodadas de antecedência.

Muita... Categoria e organização!

Habilidade... Competência!

Parabéns ao Timão.

Tudo... Causa e consequência!



Assim prossegue o desmanche

O governo... Incompetência.

Aos pobres... Acabou a chance!

Bateu panelas... Paciência!

Tragédia... Uma avalanche!

Tudo... Causa, consequência!



A Indiana Manushi Chhillar

Eleita Miss Universo.

Sua estrela a desfilar...

Beleza em prosa e verso.

Foi um grande... Afunilar!

Contribua... Mundo menos perverso!



Desapareceu submarino argentino

Com quarenta e quatro Militares

Peço proteção ao Divino...

Consolo aos familiares.

Está selado o destino:

Ruíram do lar, os pilares.



Morreu Leonel Lemos de Souza Brito

Popularmente... Leleco!

Ex-prefeito de Bonito.

Fez história seu... Eco!

Como gestor foi... Perito!

Segurou firme... Caneco!



Pulador esta de luto

Morreu Henrique Ramos Pereira

Aqui... Venceu seu indulto!

A vida... Como uma esteira!!

Não admite insulto.

Passou... Desocupa a cadeira!



Mês de novembro termina

Aqui... Servidores presente de Grego!

Tem coisa que não combina.

É... Representante pelego!

Assim... Sua carreira termina!

Dois mil e dezoito, pede...Arrego!



Assim começa dezembro.

O servidor... Apunhalado!

Ano que vem... Lembro!

Pode ficar... Sossegado!

Depois da primavera... Setembro!

Nas urnas... Daremos o recado!



Campeonato brasileiro chega ao final.

Emocionante o ano inteiro.

Corínthians foi triunfal.

No sistema corriqueiro...

Sobe e desce... Natural!

Caem... Os quatro derradeiros!



Sorteio para copa da Rússia

Brasil cabeça de chave.

Mistérios... Qual flor de Acássia!

Não existe nenhum entrave.

É... Mais uma travessia!

Que seja um voo... Suave!



Na SIMASUL... Um acidente!

Ceifou a vida... Trabalhador!

Que observe a lei vigente...

Punição ao infrator.

Não pode ficar... Indiferente!

Gera clima de... Horror!



Morreu a atriz Eva Todor.

Era uma... Cosmopolita!

Com muita graça e pudor.

A dança... O habilita!

Saiu de cena... Com louvor!

Descanse... Alma bonita!



Severino Alves de Moura

Foi brutalmente assassinado

Nem a vida é... Duradoura!

Dinheiro... Deixa o homem alienado!

Tem hora que a bomba... Estoura!

Comete ato... Tresloucado!



Morreu Paulo Silva

Em acidente de moto.

Como Um barco a deriva.

Ficou triste... Na foto!

Mesmo gastando saliva...

Capacete, EPI.... Gosto!



Morreu Rubens Duarte

Afogado num balneário.

Acidente... Faz parte!

Um auxiliar do... Vigário!

Tristeza... Um disparate!

Somos Todos... Solidários!



Paulo Maluf foi preso.

Por dinheiro desviado.

O farol está aceso.

Tem bandido... Disfarçado!

Não pode ficar ileso...

Que o erário tem... Lesado!



Nossa Senhora do Perpétuo Socorro...

Padroeira do Estado.

Talvez, em erro... Incorro!

Mas... Perdoe meus pecados!

Os caminhos que percorro....

Por Cristo... Legitimado!



Estamos no crepúsculo do ano.

E não cessam as novidades.

O povo sempre esperando.

O fim da arbitrariedade.

Com dias melhores sonhando...

Está toda sociedade.



Mais um ano que se finda.

Cumpri a nobre legado.

Registrei em versos e rima...

Fatos aqui... Registrado!

Como começa e termina...

Dois mil e dezessete... Obrigado!



Chega a hora da virada,

Quem quiser festar...Feste!

Registro última cartada:

Corrida de São Silvestre.

Mais uma página marcada...

O ano novo promete!



No feminino venceu...

A queniana Flomena Cheyech Daniel.

Grande esforço... Desprendeu!

A ela tiro o... Chapéu!

Um ritmo forte... Empreendeu!

Fez jus ao belo troféu.



No masculino venceu...

O etíope Dawitt Adamasu.

Etiópia... O País seu!

Aos brasileiros, céu... Azul!

Mostrou garra... Valeu!

Valente qual... Pitibul!



São Silvestre... Um marco!

De integração dos povos.

As ruas, o grande palco.

Ao assistir, me renovo.

Representa um abraço

Uma explosão... Quais fogos!



Novo horário da corrida...

Agora pela manhã.

As ruas coloridas...

Cheias... Vira um Maracanã!

Belo desfile de vidas.

Alguns... Homenageiam o fã!



A cada ano que passa.

A festa fica mais bela.

Povos de todas as raças.

Desfilam na passarela.

Percurso, São Paulo abraça.

O mundo corre na tela.



Registro esses fatos...

Para a história marcar.

A vida é um extrato:

Pra colher... Tem que plantar!

Fica aqui um grande abraço...

Do “Poeta Popular.”.



Espero ter contribuído...

Para um melhor porvir.

Estamos construindo...

Belos dias hão de vir.

Assim, vai se despedindo...

O poeta VALDEMIR.



Ao final de mais um ano.

A esperança se renova.

O povo continua sonhando.

À busca de boas novas.

E o janeiro chegando...

Deixa a vida perfumosa.



Foi um ano conturbado.

Marcado pelo golpismo.

Temer... Governo aloprado!

Levando o País ao abismo.

Juro... Estou envergonhado!

É... Falcatrua casuísmo!



Que Deus abençoe a todos!

Que virão melhores dias!

Que haja pelo menos um toldo...

Para abrigo, moradia!

Seja o ano novo...

O nascer... Melhores dias!

Vamos rever conceitos!

Alguns, reavaliar...

Lembrando... Natureza é vida!

Devemos preservar.

Este mundo tem jeito se...

Matas nativas forem mantidas.

Isto é a fórmula de...

Recuperar é... Saída!

Gostaria de alertar os homens:

Olhem! O clima está mudando!

Muita catástrofe

E... Culpado são os humanos!

Será a oportunidade...

De rever alguns conceitos.

Orar e... Semear...

Ser da história, sujeito!

Sendo a vida finita,

Ambiente nossa... Morada.

Não destruir a natureza,

Transformando-a em carvão.

Olhar... Com outros olhos,

Ser do mundo... O guardião!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos

31/12/2017