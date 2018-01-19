No sorriso da criança.

O verdadeiro amor.

Qual a beleza da flor.

Representa a esperança.

A sutileza da dança...

Não restringe ao abraço

A harmonia dos passos.

Segue um belo roteiro.

Qual a luz do candeeiro...

Delimita o espaço.



A voz estridente do silêncio

Tem belo significado.

O saber ouvir... Calado!

Para alguns... Suplício!

Leva do real ao... Fictício!

Num simples pestanejar

Não vale despejar...

O lixo voraz do ódio.

Bravatas, não... Levam ao pódio!

Insipiente... Bocejar!



Para marcar território.

Basta agir com retidão.

Um soldado de... Prontidão!

Desnecessário... Acessório!

Está claro e notório...

O mundo não... Dos espertos!

Pois, o humano... Deserto!

É um ser inexistente.

Qual fruto sem semente...

Acha que... “O céu é perto!”



Descortinar o mundo.

É um ato de coragem.

O buscar a outra margem...

Deixar de ser moribundo.

Pela causa... Ir a fundo!

Reescrever a história.

Ousar mudar... Trajetória!

Optar pelo complexo.

Simplesmente viver... Tem nexo!

Torna a existência... Inglória!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/01/2018