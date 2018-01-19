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Valdemir Gomes

Publicado em 19/01/2018 às 11:44

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No sorriso da criança.
O verdadeiro amor.
Qual a beleza da flor.
Representa a esperança.
A sutileza da dança...
Não restringe ao abraço
A harmonia dos passos.
Segue um belo roteiro.
Qual a luz do candeeiro...
Delimita o espaço.


A voz estridente do silêncio
Tem belo significado.
O saber ouvir... Calado!
Para alguns... Suplício!
Leva do real ao... Fictício!
Num simples pestanejar
Não vale despejar...
O lixo voraz do ódio.
Bravatas, não... Levam ao pódio!
Insipiente... Bocejar!


Para marcar território.
Basta agir com retidão.
Um soldado de... Prontidão!
Desnecessário... Acessório!
Está claro e notório...
O mundo não... Dos espertos!
Pois, o humano... Deserto!
É um ser inexistente.
Qual fruto sem semente...
Acha que... “O céu é perto!”


Descortinar o mundo.
É um ato de coragem.
O buscar a outra margem...
Deixar de ser moribundo.
Pela causa... Ir a fundo!
Reescrever a história.
Ousar mudar... Trajetória!
Optar pelo complexo.
Simplesmente viver... Tem nexo!
Torna a existência... Inglória!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/01/2018

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