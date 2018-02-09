José João da Silva...

Nosso querido... Zuzu!

Como o céu... Azul!

Tinha a beleza da selva.

A sutileza da relva.

Um coração de bondade.

Com amor, simplicidade...

A mansidão, no falar.

Um cidadão exemplar.

Descanse... Na eternidade!



Com amor e lealdade...

Sempre fez a diferença.

Marcou com sua presença...

A nossa sociedade.

Dedicação e bondade...

Atuante parlamentar.

Por sempre acreditar...

Dedicou-se a causa.

Morte... Da vida, pausa!

Deus... Há de nos confortar!



Uma vida dedicada...

A fazer... Caridade!

Um coração de bondade...

Era marca registrada.

Em sua nova morada...

Junto ao Grande Arquiteto.

Deixou concluso o projeto...

De um mundo diferente.

Querido por sua gente.

Cidadão simples... Correto!



O mundo está mais pobre.

Mas... O céu está em festa!

Nesse momento o que resta...

Lembrança das ações nobres.

Em orações... Joelhos dobrem!

Memória ao grande amigo.

Ao lado do Pai, seu abrigo...

Está sendo preparado.

Descanse em paz... Obrigado!

Há vida, além... Jazigo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/02/2018