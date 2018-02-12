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Valdemir Gomes

Publicado em 12/02/2018 às 23:57

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Contar fatos da vida.
Falar do cotidiano.
Dos segredos mundanos...
Procuro mostrar saída.
De forma descontraída.
Sem pensar no amanhã.
Seio de o meu divã.
De maneira extemporânea.
Sinto a emoção cutânea...
Na verdade sou meu... Fã!

Defendo minhas ideias...
De um jeito intransigente.
Falo abertamente...
Da abelha... Da colmeia!
Não preciso de plateia.
Exponho meus pensamentos.
Alguns dizem... Marrento!
Não ligo pra falácia.
Como a flor da... Acácia!
Vivo cada momento.

Até parece utopia.
Esta maneira de pensar.
Procuro sempre adensar...
Tem gente com miopia.
Nada inventa... Copia!
Como planta... Vegeta!
Usa etiqueta... Correta!
Digamos sou aloprado.
Não, boi no... Cercado!
Percorro de... Alfa a Beta!

Talvez, rebelde... “Sem causa!”
Ou... “Baixinho encrenqueiro!”
Detesto seguir... Roteiro!
Idade da... Andropausa!
Morte... Botão da pausa!
Essa minha... Trajetória!
Quanto... Derrota vitória!
Fazem parte do percurso.
Poemas são... Discursos!
Justo, perfeito... Oh, glória!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 11/02/2018

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