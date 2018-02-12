Valdemir Gomes
Pode o ser vivente.
Preservar o egoísmo.
Caminhando para o abismo
Situação deprimente.
De maneira... Insolvente!
Justifica tal atitude.
Esquece que o ataúde...
Não é o fim do caminho.
Superar pedras... Espinhos!
Sem abrir mão da virtude.
Nem sempre... Compreensível!
Determinados argumentos.
Importante está... Atento!
Nem tudo é permissível...
Atitude... Compatível!
Respeitando algum limite.
Procure ser... Conduite!
Respeito como premissa.
Quanto às regras da justiça...
O que pode... Permite!
A moral os bons costumes...
São irmãos... Siameses!
Regras não... Para ingleses!
Jamais serão tapumes...
Simples guarda... Volumes!
Estabelece... Conceito!
Onde todos... A seu jeito!
Pode até contribuir.
Questionar, arguir...
Depende de cada... Sujeito!
Parece contraditório...
Realmente... “Isto é fato!”
Somos... Da sociedade, estrato!
Mundo... Laboratório!
O país... Escritório!
Guiado por malfeitores.
Malandros, atravessadores...
Decidem nossos destinos.
Ao povo... Pepinos!
A eles... Doces sabores!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/02/2018
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