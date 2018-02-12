

Pode o ser vivente.

Preservar o egoísmo.

Caminhando para o abismo

Situação deprimente.

De maneira... Insolvente!

Justifica tal atitude.

Esquece que o ataúde...

Não é o fim do caminho.

Superar pedras... Espinhos!

Sem abrir mão da virtude.

Nem sempre... Compreensível!

Determinados argumentos.

Importante está... Atento!

Nem tudo é permissível...

Atitude... Compatível!

Respeitando algum limite.

Procure ser... Conduite!

Respeito como premissa.

Quanto às regras da justiça...

O que pode... Permite!

A moral os bons costumes...

São irmãos... Siameses!

Regras não... Para ingleses!

Jamais serão tapumes...

Simples guarda... Volumes!

Estabelece... Conceito!

Onde todos... A seu jeito!

Pode até contribuir.

Questionar, arguir...

Depende de cada... Sujeito!

Parece contraditório...

Realmente... “Isto é fato!”

Somos... Da sociedade, estrato!

Mundo... Laboratório!

O país... Escritório!

Guiado por malfeitores.

Malandros, atravessadores...

Decidem nossos destinos.

Ao povo... Pepinos!

A eles... Doces sabores!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/02/2018