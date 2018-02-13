

A orquestra da natureza...

É repleta de artistas.

Músicos... Tem uma lista!

Cada um... Sua beleza!

Com carinho... Sutileza!

Alegra as gerações.

Mantendo as tradições...

Um verdadeiro encanto.

As cigarras com seu canto...

Anuncia as estações!



Majestoso sabiá...

Verdadeiro maestro.

Da floresta o astro.

Seu belo... Cantarolar!

Chega a arrepiar...

Causa... Grandes emoções!

Enfeitam nossos sertões...

Cristo cobre com... Manto!

As cigarras com seu canto...

Anuncia as estações!



No galho da laranjeira...

Canta o belo pardal...

O sino da catedral...

Do alto da ladeira.

Reluz vida... Videira!

Provoca grandes sensações.

Existem mil razões...

O sertão... Um encanto!

As cigarras com seu canto...

Anuncia as estações!



O cantar da seriema...

Denuncia a invasão.

Prova da devastação...

Do nosso ecossistema.

É preciso falar do tema...

Frear essas ambições.

Malditas... Degradações!

O mundo está em pranto.

As cigarras com seu canto...

Anuncia as estações!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/02/2018