

Tempo de reflexão...

De rever alguns conceitos.

Exaltar do humano seus feitos.

Refazer a conecção.

Viver cada emoção...

Que o amor proporciona.

A vida não condiciona...

Seja o lar... Seu ninho!

Fonte de paz... Carinho!

Respeito não... Dimensiona!



Diante da adversidade...

Faça sua... Parte!

Convivência... Uma arte!

Amor... Reciprocidade!

Igualdade... Liberdade!

Via de duas mãos.

Corpo, alma, coração...

Na mesma sintonia.

A vida tem mais valia...

Vivida... Em retidão!



Como imagem de Cristo...

Uma obra em construção.

Cada dia... Nova lição!

Conceitos sempre... Revistos!

Superar os imprevistos...

Fazem parte do percurso.

Utilize bem os recursos...

Seja maleável... Altivo!

Errou... Use corretivo!

Mude o tom... Discurso!



Busque a melhor solução.

Faça o próximo... Feliz!

Não... Humano perdiz!

Proporcione... Condição!

O mundo em evolução...

Depende de seu apoio.

Não seja do trigo... Joio!

Faça tudo com carinho.

Elimine os espinhos...

Segue à frente... Do comboio!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/02/2018