Quaresma...



Período de penitência...

Momento de reflexão.

Refazer a conexão...

Buscar a convergência.

Exame de consciência...

Tempo de comunhão.

Aprender nova lição...

Independente da crendice.

Lembrar o que Jesus disse:

“Em Cristo somos... Irmãos!”



É um belo desafio.

Rever alguns conceitos.

Lutar pelos... Direitos!

Eta... Mundo arredio!

Chega a dá calafrios...

Tamanha humilhação.

O mundo em... Degradação!

Seu tempo... Não desperdice!

Lembre-se o que... Disse:

“Em Cristo somos... Irmãos!”



A maldade que hoje impera...

Destrói a humanidade.

Tragédias... Calamidades!

O mundo uma... Tapera!

Os seres... Insanas feras!

Em eterna... Ebulição!

Caminha para extinção...

Meu Jesus... Quanta tolice!

Esta em voga... Sandice!

“Em Cristo somos... Irmãos!”



É preciso... Mudar o rumo!

Veja a beleza da... Flor!

Não importa... Frio, calor!

Do mel ela tem... Insumo!

Coloca a vida no prumo...

Fonte de... Alimentação!

Com sua contribuição...

O amor... Sempre expandisse!

O ÉDEN... Reconstruísse!

“Em Cristo somos... Irmãos!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/02/2018