Quaresma...

Valdemir Gomes
Período de penitência...
Momento de reflexão.
Refazer a conexão...
Buscar a convergência.
Exame de consciência...
Tempo de comunhão.
Aprender nova lição...
Independente da crendice.
Lembrar o que Jesus disse:
“Em Cristo somos... Irmãos!”
É um belo desafio.
Rever alguns conceitos.
Lutar pelos... Direitos!
Eta... Mundo arredio!
Chega a dá calafrios...
Tamanha humilhação.
O mundo em... Degradação!
Seu tempo... Não desperdice!
Lembre-se o que... Disse:
“Em Cristo somos... Irmãos!”
A maldade que hoje impera...
Destrói a humanidade.
Tragédias... Calamidades!
O mundo uma... Tapera!
Os seres... Insanas feras!
Em eterna... Ebulição!
Caminha para extinção...
Meu Jesus... Quanta tolice!
Esta em voga... Sandice!
“Em Cristo somos... Irmãos!”
É preciso... Mudar o rumo!
Veja a beleza da... Flor!
Não importa... Frio, calor!
Do mel ela tem... Insumo!
Coloca a vida no prumo...
Fonte de... Alimentação!
Com sua contribuição...
O amor... Sempre expandisse!
O EDEN... Reconstruísse!
“Em Cristo somos... Irmãos!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/02/2018
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