Valdemir Gomes
Ao fim, o carnaval.
Agora o ano começa.
Já está pronta a peça...
Previdência... Dissocial!
O governo... Ilegal!
Dessa... O povo dança!
De maldades e lambanças...
Derriça será... Geral!
Está exposto no mural:
Sepultamento... Da esperança!
No Rio vence a Beija-Flor.
Enredo... Crítica social!
Provoca maior vendaval...
Para Plim... Um horror!
Provou do amargo... Sabor!
Mas, teve... “Que engolir!”
Ao final... Aplaudir!
Da escola, a ousadia.
Acordou da... Letargia!
Com os Crápulas a bulir.
Acadêmicos do Tatuapé...
Leva o bi campeonato.
Ao retratar o fato...
A cultura como é...
Maranhão... Samba no pé!
Do antigo fez o novo.
A riqueza de um povo...
Retratada no Anhembi!
Fez o sambódromo sacudi...
Repetiu o feito... Denovo!
Tire sua fantasia...
Defenda seus direitos.
Uma questão de respeito...
Desgoverno causa... Azia!
Sai de sua... Afasia!
Desce do mundo da lua.
Invada praças e ruas...
Chega de ser vilipendiado.
Por um gestor... Aloprado!
Pió, pior... Qual perua!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/02/2018
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