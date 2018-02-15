

Ao fim, o carnaval.

Agora o ano começa.

Já está pronta a peça...

Previdência... Dissocial!

O governo... Ilegal!

Dessa... O povo dança!

De maldades e lambanças...

Derriça será... Geral!

Está exposto no mural:

Sepultamento... Da esperança!



No Rio vence a Beija-Flor.

Enredo... Crítica social!

Provoca maior vendaval...

Para Plim... Um horror!

Provou do amargo... Sabor!

Mas, teve... “Que engolir!”

Ao final... Aplaudir!

Da escola, a ousadia.

Acordou da... Letargia!

Com os Crápulas a bulir.



Acadêmicos do Tatuapé...

Leva o bi campeonato.

Ao retratar o fato...

A cultura como é...

Maranhão... Samba no pé!

Do antigo fez o novo.

A riqueza de um povo...

Retratada no Anhembi!

Fez o sambódromo sacudi...

Repetiu o feito... Denovo!



Tire sua fantasia...

Defenda seus direitos.

Uma questão de respeito...

Desgoverno causa... Azia!

Sai de sua... Afasia!

Desce do mundo da lua.

Invada praças e ruas...

Chega de ser vilipendiado.

Por um gestor... Aloprado!

Pió, pior... Qual perua!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/02/2018