

Não se fala em crise...

O mote é... Carnaval!

Depois vem... Vendaval!

O chororô a reprise.

Um verdadeiro... Deslize!

O povo todo no clima.

Samba, palavra que rima.

Esta a pura verdade.

De volta à realidade...

O bicho come... Qual lima!



O governo está sedento.

Cheio de bandidos... Top!

Reformas vêm a galope...

Eta... Cabra, marrento!

Diz... Este é o momento!

Nem adianta... Clemência!

Mudança na previdência...

Já está tudo... Armado!

Mar... Como fiel soldado!

Quanta audácia... Indecência!



Liberação de emendas.

É... Moeda de troca!

Estamos na pororoca...

Esta a grande contenda.

Os coxinhas... A prenda!

Simplesmente... Usados!

O belo, pato dourado...

Camuflava... Grande lobo!

Bando de ingênuos... Bobos!

Entraram em... “Barco furado!”



Único caminho, saída...

Barrar essas... Falcatruas!

Invadir praças e ruas...

Encarar... Sair pra lida!

Adeus proteção, guarida...

A continuar... Calados!

Estamos todos... Ferrados!

Como bois... Pro matadouro!

Querem tirar nosso... Couro!

Vai continuar... Acocado?

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/02/2018