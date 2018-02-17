Publiquei...

Mais um poema.

Leitor disse... “Não entendo!”

O produto que... Vendo!

Combate velhos esquemas.

Ao denunciar o sistema...

Faço de forma... Velada!

Caro leitor... “Camarada!”

Como vidente... Advinha!

Falar desses... Esqueminhas!

Situação... Complicada!



Procure decodificar...

O que diz a... Reticência!

Está explícito... Evidência!

Pretendo... Massificar!

Não posso abdicar...

A vida... Uma epopeia!

Semear novas ideias...

Um tanto... Complicado!

Deixo implícito... Cifrado!

Qual lobo... Na alcateia!



Atenderei seu pedido...

No momento oportuno.

Talvez, como... Aluno!

Sou ousado... Atrevido!

Para falar de... Bandido!

É necessário cautela.

Observar da janela...

Peripécias... Falcatruas!

A violência das ruas...

Não nasceram na... Capela!



Vale... “O que está escrito!”

Dito... Todos conhecem!

Não é oração ou... Prece!

Mas, verdade... Veredito!

Comprovante... Gabarito!

Mote da vida... Esquece!

Povo... Governo que merece!

Preço da venda do voto.

Meus poemas... Terremoto!

Poeta sofre... Padece!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/02/2018