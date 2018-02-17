Valdemir Gomes
Juro, não queria acordar!
Depois, que um cochilo, eu tirei!
Dormindo... Uma escola pública, visitei!
Era linda, seguro o lugar!
Todos, podiam entrar...
Os portões, sempre abertos!
Não havia sinais de protestos
Professores, bem remunerados!
Conteúdo adequado...
Nada de drogas, por perto!
Resolvi circular pelo ambiente...
A limpeza do local, reluzia!
Verdadeira harmonia
Todos felizes, contentes!
Da diretora à atendente...
Competência e simpatia!
Entre todos... A cortesia!
Era marca registrada.
Tecnologia empregada...
O respeito... A garantia!
Ali, naquele ambiente...
Além, de conhecimento!
A moral, tinha assento!
Todos... Tratados como gente!
Respeito era pertinente.
Nada, era imposição!
Tratamento humano, irmão!
Germinava... Qual semente!
Uma convivência descente...
Formando, verdadeiros cidadãos!
Fiquei feliz, satisfeito!
Ao ver tanta harmonia.
Paz, amor e alegria...
Era regra... Conceito!
Cordialidade e respeito.
O relógio despertou!
Belo sonho... Acabou!
Voltei à realidade.
A triste fatalidade.
Também... Sou professor!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/04/2013
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