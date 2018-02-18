

Gelson Feijó Roos.

Partiu para outro... Oriente!

Espargiu a melhor semente.

Quando estava entre nós.

Sua estridente... Voz!

Semeava paz... Amor!

De incomensurável valor...

Sempre fez a diferença.

Marcou com sua presença.

Tinha a pureza da flor.



Um exímio educador...

Professor universitário.

Da educação... Serventuário!

Do conhecimento... Indutor!

Verdadeiro aplicador...

Descanse no novo leito.

Aqui ficarão seus feitos...

Gravado em nossa memória.

A sua linda... História!

Humano... Justo perfeito!



Como instrumento de Cristo.

Cumpriu um belo papel.

Nas linhas deste cordel...

Um cidadão bem... Quisto!

Por todos... Era visto!

Como um referencial

Dedicado... Imparcial!

De admirável... Postura!

Uma simples... Criatura!

Grande... Seu potencial!



O mundo perdeu um líder.

O céu ganho uma estrela.

Da constelação... Mais bela!

Lema, “ensinar é... Aprender!”

Cidadão, incapaz de ofender...

Lembramos... Seus ensinamentos!

À família... Nossos sentimentos!

Sei que o Grande Arquiteto.

Confiará a você... Melhor projeto!

Pois, da massa... Foi fermento!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/02/2018