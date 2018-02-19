

Faltando atitude.

Acorda povo guerreiro.

Tem um bando de aventureiro...

Está faltando... Virtude!

Perceberam a amplitude...

Dos danos dessa reforma.

A propaganda... Contorna!

Esconde seus malefícios.

Mas... Está cheia de vícios!

Impossível... A vida torna!



Diante desses fatos...

É preciso... Atitude, reação!

Assim... Não tem condição!

Vamos atacar os ratos.

Estão vazios os pratos...

A vida... Perdeu valor!

Roubaram... Néctar da flor!

A vida corre perigo.

Enxergar... Além do umbigo!

Acorda povo... Amador!



Levanta... Bate a poeira!

Como sentinela... Vigia!

Sai logo de a... Letargia!

Reaja á proposta... Sorrateira!

Querem passar a rasteira.

Destruir nossa... Nação!

Desalmados, sem noção...

Vivem de negociatas...

Na mídia... Bravatas!

Na verdade... Ilação!



Desenfreada cassa de votos...

Gestor... Olha o ponteiro!

No comando um... Presepeiro!

Do capeta... Devoto!

Provocando terremoto...

Desalmado... Sem talento!

Desesperado... Sedento!

Mentiras... Abafa o caso!

Quase vencendo o prazo...

Agora, povo... É o momento!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/02/2018