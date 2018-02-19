Valdemir Gomes
Faltando atitude.
Acorda povo guerreiro.
Tem um bando de aventureiro...
Está faltando... Virtude!
Perceberam a amplitude...
Dos danos dessa reforma.
A propaganda... Contorna!
Esconde seus malefícios.
Mas... Está cheia de vícios!
Impossível... A vida torna!
Diante desses fatos...
É preciso... Atitude, reação!
Assim... Não tem condição!
Vamos atacar os ratos.
Estão vazios os pratos...
A vida... Perdeu valor!
Roubaram... Néctar da flor!
A vida corre perigo.
Enxergar... Além do umbigo!
Acorda povo... Amador!
Levanta... Bate a poeira!
Como sentinela... Vigia!
Sai logo de a... Letargia!
Reaja á proposta... Sorrateira!
Querem passar a rasteira.
Destruir nossa... Nação!
Desalmados, sem noção...
Vivem de negociatas...
Na mídia... Bravatas!
Na verdade... Ilação!
Desenfreada cassa de votos...
Gestor... Olha o ponteiro!
No comando um... Presepeiro!
Do capeta... Devoto!
Provocando terremoto...
Desalmado... Sem talento!
Desesperado... Sedento!
Mentiras... Abafa o caso!
Quase vencendo o prazo...
Agora, povo... É o momento!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/02/2018
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