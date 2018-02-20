

Enchente no rio Aquidauana...

Leva-o a caminhar pelas ruas.

Destruíram suas margens...

Hoje está assoreado.

Casas; abrigo de peixes!

O povo, desabrigado.



A enchente é previsível!

Passível de contenção.

Mas... Tragédia dá lucro!

Recursos vêm de montão.

É melhor remediar...

Pra que buscar solução?



A classe política é igual!

Nada muda seu agir.

Espera acontecer...

Para recursos pedir.

“Estamos fazendo levantamentos!”

Para tudo incluir!



Essa novela é antiga.

Jaz, capítulo final!

Soluções definitivas...

Seca a fonte principal.

Povo gosta de ração.

É como boi no curral.



Projetos paliativos,

Já estão sendo traçados.

Estado de calamidade...

Primeiro a ser decretado.

Como é emergencial,

Dispensa ser licitado.



E assim, jorra dinheiro!

Como água pelas ruas.

O pobre que nada tem,

Fica com a casa nua.

Apela pra solidariedade...

Mora lá, a culpa é sua!



E essa triste novela,

Sempre o mesmo final!

Que por falta de opção...

Mora naquele local!

Cada enchente ele dança...

Palhaço... É carnaval!



A solução definitiva,

Todos sabem qual é.

Os que podem buscá-la...

Com certeza não quer!

Culpar a precipitação...

É mais cômodo... Seus manes!



Qualquer semelhança,

É mera coincidência

Tudo na vida tem limites.

Inclusive a paciência.

Quando vai mudar o lado...

Em que a corda arrebenta?



Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/02/2018