Eleição...

Valdemir Gomes
A solução está próxima.
Outubro... Temos eleições!
Não vote nesses... Vilões!
Escrutínio... Matéria prima!
Muda a fórmula... Enzima!
Está dado o... Recado!
Tudo tem dois lados...
A vida, uma moeda.
Erro, sempre vereda...
Leva a barco... Furado!
Chega de tanto lamento.
Questão de causa... Efeito!
Entra... Sai prefeito!
Acorda... Fica atento!
Essas águas... Alimento!
Do esquema... Velha peça!
Novamente... As promessas!
O problema... Perpetua!
As medidas atenuam...
A quem isso interessa?
Quem ouvir... “Favor avisar!”
É antigo esse chavão.
Meio de comunicação...
Forma de catalisar...
Ou... Simples narcisar!
Eleitor... Reveja conceitos!
Tudo é causa... Efeito!
A vida segue avante...
Como age seu... Representante!
Você está satisfeito?
O povo sempre refém...
Do mesmo grupo... Político!
“Isto é fato...” Verídico!
Verdadeiro vai e vem.
Migalhas, fubá xerém...
Samba... “D’uma nota só!”
Móveis... Tudo vira pó!
Sempre a... Mesma ladainha!
Filho diz: “a gente tinha...”
São lamentos... Que dá do!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/02/2018
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