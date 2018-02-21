Eleição...

A solução está próxima.

Outubro... Temos eleições!

Não vote nesses... Vilões!

Escrutínio... Matéria prima!

Muda a fórmula... Enzima!

Está dado o... Recado!

Tudo tem dois lados...

A vida, uma moeda.

Erro, sempre vereda...

Leva a barco... Furado!



Chega de tanto lamento.

Questão de causa... Efeito!

Entra... Sai prefeito!

Acorda... Fica atento!

Essas águas... Alimento!

Do esquema... Velha peça!

Novamente... As promessas!

O problema... Perpetua!

As medidas atenuam...

A quem isso interessa?



Quem ouvir... “Favor avisar!”

É antigo esse chavão.

Meio de comunicação...

Forma de catalisar...

Ou... Simples narcisar!

Eleitor... Reveja conceitos!

Tudo é causa... Efeito!

A vida segue avante...

Como age seu... Representante!

Você está satisfeito?



O povo sempre refém...

Do mesmo grupo... Político!

“Isto é fato...” Verídico!

Verdadeiro vai e vem.

Migalhas, fubá xerém...

Samba... “D’uma nota só!”

Móveis... Tudo vira pó!

Sempre a... Mesma ladainha!

Filho diz: “a gente tinha...”

São lamentos... Que dá do!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/02/2018