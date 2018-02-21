

Curvas íngremes do pensamento.

Encontrei o seu sorriso.

Levou-me ao paraíso...

Decretou meu... Renascimento!

Naquele exato momento...

A estrela tem... Seu brilho!

Coração saiu dos trilhos...

Parecia uma zabumba.

Uma dança estranha... Zumba!

Deixei de ser... Andarilho!



Estacionei em seus braços.

Muito feliz... Garboso!

Seu andar belo... Charmoso!

As silhuetas... Traço!

Um aconchegante abraço...

Numa bela... Viagem!

Misturamos... A bagagem!

Nosso majestoso... Leito!

Sem regras... Pré-conceitos!

Amor... Prazer, vadiagem!



Saciamos nossos desejos.

Os copos... Entrelaçados!

Ao êxtase... Lançados!

Num frenético... Sacolejo!

A vida... Segue o cortejo!

Felicidade... Destino!

Que se dane... Paladino!

Ignoramos... Bedelho!

No retrovisor... Espelho!

Seu feromônio... Divino!



Seu olhar tem o segredo...

Do amor... Felicidade!

Sutileza, beldade...

Mistérios... Samba enredo!

Belo sorriso, torpedo...

Implode... Minh ‘alma!

Coração não segura... Espalma!

Nossos corpos... Suados!

Os desejos... Saciados!

Precisamos... Muita calma!

Valdemir Gomes dos Santos 21/02/2018