Lágrimas...

O rio Aquidauana chorou...

Ao assistir tanto sofrimento...

Um povo humilde... Sedento!

Que em promessas acreditou.

Novamente no... Local votou!

Tamanha desfaçatez.

Enganado mais uma vez...

Ao eleitor... Mais uma peça!

Nada além... Falsas promessas!

Casca grossa... Sua tez!



O rio envergonhado...

Pelos transtornos que... Causa!

Pede à chuva... Uma pausa!

Triste... Desengonçado!

Na verdade... Acabrunhado!

Não encontra outra saída.

Grande transtorno à vida...

Da população ribeirinha.

Perde... Pouco que tinha!

Suas margens... Destruídas!



Tamanha... Humilhação!

Verdadeira barbaridade.

Ao... Separa duas cidades!

Antes... Ponto de união!

Encontrar a solução...

Uma decisão política.

Chega de ações... Patéticas!

Total falta de respeito.

Esse problema tem jeito.

Do contrário... Dá-lhe crítica!



“O poeta... Popular!”

Infelizmente... Revoltado!

O quanto tem... Alertado!

Não aprendeu... Bajular

Chega até... Encabular!

Mas... Apresenta solução!

Este ano... Tem eleição!

Reveja seus conceitos.

Todo problema... Tem jeito!

Não vote em... Fanfarrão!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/02/2018