Preciso...

Valdemir Gomes
Muito de sua ajuda...
Para combater... O Aedes!
A caixa d’água... Vede!
Com saúde, tudo... Muda!
Aquela larva... Sisuda!
Da doença é... Abrigo!
Não permita acontecer contigo...
Nem com seus... Familiares!
Ao sanear seus lares...
Estás livre... Do perigo!
A limpeza do seu quintal...
É sua... E de seus dependentes!
Não espere pelo agente...
Higiene é... Fundamental!
Saneamento ambiental...
Uma questão de atitude.
Seu comportamento... Mude!
Elimine de vez o perigo.
Mosquito é... Inimigo!
Viva a vida... Em plenitude!
A ele, não dê espaço.
Lar... Abrigo, da família!
Mantenha sempre a vigília.
Um pedido que lhe faço:
Combata esse... Palhaço!
Lugar saudável é... Rico!
Não merece paparico...
Zika, Chikungunya, FA e Dengue...
Evite... Ficar perrengue!
Nos criadouros, dê... De bico!
Infelizmente... Esses males!
Assolam... Nosso País!
Corte o mal... “Pela Raiz!”
Elimine dos seus lares...
Depósitos, todos... Lugares!
Onde o maldito... Prolifera!
Sem mosquitos... Doença já era!
Uma cidade... Agradável!
População, asseada... Saudável!
Pelo Agente... Não espera!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/02/2018
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