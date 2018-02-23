Preciso...



Muito de sua ajuda...

Para combater... O Aedes!

A caixa d’água... Vede!

Com saúde, tudo... Muda!

Aquela larva... Sisuda!

Da doença é... Abrigo!

Não permita acontecer contigo...

Nem com seus... Familiares!

Ao sanear seus lares...

Estás livre... Do perigo!



A limpeza do seu quintal...

É sua... E de seus dependentes!

Não espere pelo agente...

Higiene é... Fundamental!

Saneamento ambiental...

Uma questão de atitude.

Seu comportamento... Mude!

Elimine de vez o perigo.

Mosquito é... Inimigo!

Viva a vida... Em plenitude!



A ele, não dê espaço.

Lar... Abrigo, da família!

Mantenha sempre a vigília.

Um pedido que lhe faço:

Combata esse... Palhaço!

Lugar saudável é... Rico!

Não merece paparico...

Zika, Chikungunya, FA e Dengue...

Evite... Ficar perrengue!

Nos criadouros, dê... De bico!



Infelizmente... Esses males!

Assolam... Nosso País!

Corte o mal... “Pela Raiz!”

Elimine dos seus lares...

Depósitos, todos... Lugares!

Onde o maldito... Prolifera!

Sem mosquitos... Doença já era!

Uma cidade... Agradável!

População, asseada... Saudável!

Pelo Agente... Não espera!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/02/2018