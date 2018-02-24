

Vale um sorriso...

Dos lábios da mulher amada?

Tal qual a alvorada...

O brilho do paraíso.

Tudo que quero... Preciso!

Superar as águas turvas.

Passear nas belas curvas...

Contar o melhor enredo.

Descobrir todos... Segredos!

Meu Jesus... Divina serva!



Coração despetalado...

Chega a pedir arrego.

Carente de aconchego...

Batendo descompassado

Parece... Mudar de lado!

Tamanha a emoção.

Aceito qualquer condição...

Condução... Coercitiva!

Minha princesa... Diva!

Não resisto... Rendição!



Descrever sua beleza.

Daria uma enciclopédia.

Um romance sem... Tragédia!

Belo amor... Delicadeza!

Com você... Tenho certeza!

A vida vale a pena.

Impossível medir com trena...

Nosso sonho... Ilimitado!

Doce sabor do pecado...

Seu olhar, a alma... Drena!



Ao raiar de um novo dia.

Tempo de aparar... Arestas!

Ouço da natureza... A seresta!

Sabiá acorda... Com maestria!

Desperta com... Galhardia!

O romper da... Aurora!

Tudo isso, corrobora...

Ficando... Justo, perfeito!

Sem regras... Pré-conceitos!

Vida... Vivemos o agora!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/02/2018