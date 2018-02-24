Valdemir Gomes
Vale um sorriso...
Dos lábios da mulher amada?
Tal qual a alvorada...
O brilho do paraíso.
Tudo que quero... Preciso!
Superar as águas turvas.
Passear nas belas curvas...
Contar o melhor enredo.
Descobrir todos... Segredos!
Meu Jesus... Divina serva!
Coração despetalado...
Chega a pedir arrego.
Carente de aconchego...
Batendo descompassado
Parece... Mudar de lado!
Tamanha a emoção.
Aceito qualquer condição...
Condução... Coercitiva!
Minha princesa... Diva!
Não resisto... Rendição!
Descrever sua beleza.
Daria uma enciclopédia.
Um romance sem... Tragédia!
Belo amor... Delicadeza!
Com você... Tenho certeza!
A vida vale a pena.
Impossível medir com trena...
Nosso sonho... Ilimitado!
Doce sabor do pecado...
Seu olhar, a alma... Drena!
Ao raiar de um novo dia.
Tempo de aparar... Arestas!
Ouço da natureza... A seresta!
Sabiá acorda... Com maestria!
Desperta com... Galhardia!
O romper da... Aurora!
Tudo isso, corrobora...
Ficando... Justo, perfeito!
Sem regras... Pré-conceitos!
Vida... Vivemos o agora!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/02/2018
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