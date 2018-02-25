

Sábado de fevereiro.

Nuvens... Escondia o sol!

Galinha cacarejava no paiol.

A vida seguia o roteiro.

Galo... Garboso, matreiro!

Desfilava a bela plumagem.

Fazia a maior tietagem...

Para atrair a parceira.

A tarde descia a ladeira.

Hora de recolher a bagagem.



Carnaval... Terminara!

Seria... “Enterro dos ossos!”

Hoje... Ainda posso!

A fantasia... Prepara!

Essa chuva... Que não para!

Rio escorrendo pelas ruas.

Gestores... Verbas, falcatruas!

Ninguém ousa... Por o dedo!

Mais fácil... São Pedro!

Eleitor... A culpa é sua!



A vida volta à normalidade.

Não, para os ribeirinhos.

Como aves... Sem ninho!

Vítimas da... Insensibilidade!

Estado de calamidade...

Não soluciona o problema.

Segue... O velho dilema!

O povo... Muito solidário!

Doa alimentos... Vestuário!

Vêm recursos... Os esquemas!



Chega de... “Boi de piranha!”

Ou... Gado de sinuelo!

Lamentar, fazer apelo...

Tem que romper a entranha.

Todo ano a gente apanha...

Porém, não muda o roteiro.

Político... Mentiroso, bravateiro!

Jamais... Terá meu voto!

Esses esquemas... Derroto!

Não desisto... “Sou brasileiro!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/02/2018