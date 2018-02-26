Foliei o livro da infância.

Fiz uma bela viagem.

Na retina cada imagem...

Revia a velha instância.

Tempo em que a tolerância...

Rodeada de valores... Limites!

A moral... Verdadeiro conduite!

Norteava dos... As relações!

O respeito às tradições...

Ir aos eventos... Só com convites!



Cada canto percorrido.

Pelos caminhos da memória.

Era um tempo de... Glória!

Aquele povo aguerrido...

Não se ouvia... Alaridos!

Reinava paz... Harmonia!

Verdadeira sincronia...

Entre todos os segmentos.

Como massa e fermento...

A vida uma... Sinfonia!



Nessa linda viagem...

Acompanhante... Meu filho!

Em seus olhos vi... O brilho!

Para ele... Uma miragem!

Pai, esse personagem?

Garboso, com elegância...

Assim foi... Minha infância!

Sem nenhum Pré-conceito!

Um mundo perfeito...

Não havia... Petulância!



As famílias... Numerosas!

Uma regra... Corriqueira!

A figura da parteira...

Geralmente a mais idosa.

Experiente... Charmosa!

Dedicação total ao ofício.

Intemperes, não... Sacrifício!

Nem havia... Pré-natal!

Nasci de parto... Normal!

Dona Isaura... Em repouso vitalício!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 26/02/2018