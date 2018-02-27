

Tempo de agradecer...

Às bênçãos recebidas.

Grande Arquiteto... Convida!

Firme... Acreditar, permanecer!

Pois, a cada amanhecer...

Ele tem um novo propósito.

Vinte quatro horas... Depósito!

Temos a nossa disposição.

Com prazer... Satisfação!

Quanta honra... Benemérito!



Diante de tanta dádiva.

Importante... Fazer o bem!

No frenético... Vai e vem!

Com atitudes... Assertivas!

Rumo, ao barco à deriva...

É o grande compromisso.

Está sempre a serviço...

Um mundo... Justo perfeito!

Contribuir... A seu jeito!

Jamais... Seja omisso!



Com esta convicção...

Verdadeiro contribuinte.

Nunca... Para o dia seguinte!

Hoje... Viabilize condição!

Jesus... Confiou uma missão!

Cumpra-a... Com galhardia!

Todo dia... Um novo dia!

O humano é... O que pensa!

Não espere recompensa.

Saia de sua... Abadia!



Saiba... Você é capaz!

Faça o que... Ser feito!

Com carinho, amor, respeito...

Como bom moço... Rapaz!

Dissemine... Amor, paz!

Seja caminho... Saída!

No crepúsculo... Da partida!

Cristo... Sua vitória!

Pois, o reino dá glória...

Serão suas obras... Em vida!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/02/2018