Valdemir Gomes
Tempo de agradecer...
Às bênçãos recebidas.
Grande Arquiteto... Convida!
Firme... Acreditar, permanecer!
Pois, a cada amanhecer...
Ele tem um novo propósito.
Vinte quatro horas... Depósito!
Temos a nossa disposição.
Com prazer... Satisfação!
Quanta honra... Benemérito!
Diante de tanta dádiva.
Importante... Fazer o bem!
No frenético... Vai e vem!
Com atitudes... Assertivas!
Rumo, ao barco à deriva...
É o grande compromisso.
Está sempre a serviço...
Um mundo... Justo perfeito!
Contribuir... A seu jeito!
Jamais... Seja omisso!
Com esta convicção...
Verdadeiro contribuinte.
Nunca... Para o dia seguinte!
Hoje... Viabilize condição!
Jesus... Confiou uma missão!
Cumpra-a... Com galhardia!
Todo dia... Um novo dia!
O humano é... O que pensa!
Não espere recompensa.
Saia de sua... Abadia!
Saiba... Você é capaz!
Faça o que... Ser feito!
Com carinho, amor, respeito...
Como bom moço... Rapaz!
Dissemine... Amor, paz!
Seja caminho... Saída!
No crepúsculo... Da partida!
Cristo... Sua vitória!
Pois, o reino dá glória...
Serão suas obras... Em vida!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/02/2018
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