Valdemir Gomes
Ajudar a construir...
Um mundo mais humano.
Que sejam abolidos... Tiranos!
Que agem para... Destruir!
É preciso... Necessário evoluir!
Os homens... Justos perfeitos!
Convido-os a rever conceitos.
Colocar em prática... Ensinamentos!
Sem jamais ser... Truculento!
O amor tem seus preceitos.
Sonho... Não é utopia!
Uma nova sociedade...
Onde orgulho... Vaidade!
Causa dano qual miopia.
Respeito como terapia...
Para um mundo diferente.
Semear a melhor semente...
Adubada pelo respeito.
O rever alguns conceitos.
Escolher melhores... Dirigentes!
Acreditar... Ser otimista!
O princípio da mudança.
Respeitar cada criança...
Parece ideia... Simplista!
Continuo... Idealista!
Procuro fazer... Parte!
Empunho o estandarte...
Valorizo o coletivo.
Sem jamais ser... Seletivo!
Isonomia uma... Arte!
A violência que assola...
Os motivos... Conhecemos!
O que... “Plantamos colhemos!”
O futuro... Na degola!
Como laço sem... Argola!
Mata o boi enforcado.
Dizia Raul... “Tá tudo errado!”
Mas... O povo não aprende!
Quando eleitor... O voto vende!
Entra em barco... Furado!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/02/2018
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS