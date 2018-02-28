

Ajudar a construir...

Um mundo mais humano.

Que sejam abolidos... Tiranos!

Que agem para... Destruir!

É preciso... Necessário evoluir!

Os homens... Justos perfeitos!

Convido-os a rever conceitos.

Colocar em prática... Ensinamentos!

Sem jamais ser... Truculento!

O amor tem seus preceitos.



Sonho... Não é utopia!

Uma nova sociedade...

Onde orgulho... Vaidade!

Causa dano qual miopia.

Respeito como terapia...

Para um mundo diferente.

Semear a melhor semente...

Adubada pelo respeito.

O rever alguns conceitos.

Escolher melhores... Dirigentes!



Acreditar... Ser otimista!

O princípio da mudança.

Respeitar cada criança...

Parece ideia... Simplista!

Continuo... Idealista!

Procuro fazer... Parte!

Empunho o estandarte...

Valorizo o coletivo.

Sem jamais ser... Seletivo!

Isonomia uma... Arte!



A violência que assola...

Os motivos... Conhecemos!

O que... “Plantamos colhemos!”

O futuro... Na degola!

Como laço sem... Argola!

Mata o boi enforcado.

Dizia Raul... “Tá tudo errado!”

Mas... O povo não aprende!

Quando eleitor... O voto vende!

Entra em barco... Furado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/02/2018