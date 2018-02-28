

Rosana Gomes Maciel de Queiroz.

Peço ao Grande Arquiteto...

Ilumine o novo projeto.

Aqui na luta... Feroz!

Você sempre foi à voz...

Do amor da tolerância.

Quando alguém por arrogância.

Provocava desavença...

Mesmo em situação... Tensa!

Apaziguava, com elegância.



Todos esses predicados...

Tornou-a especial.

Sempre justa... Imparcial!

Com os ânimos... Controlados!

Faz jus ao certificado...

De funcionária padrão.

Com amor, dedicação...

Bela missão cumprida.

Parabéns... Segue na lida!

Ensinou... Grande lição!



Esta simples homenagem...

Para os anais da história.

Uma linda trajetória...

Sem rasura... Retocagem!

Leve em sua bagagem...

O melhor dos sentimentos.

Da massa... É o fermento!

Como esquadro e compasso...

Receba... Carinho, abraço!

Nossos sinceros... Agradecimentos!



Um ser humano... Incrível!

A sua história... Fica!

Agora seu tempo... Dedica!

Acredite... Quase insubstituível!

À família, mais... Disponível!

Um ser... Qualificado!

Cumpriu...Belo legado!

Integra... Sem corretivo!

Seu exemplo... Incentivo!

Mais uma vez... OBRIGADO!!!



Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/02/2018