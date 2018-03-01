Deveras alegre contente.

Diante de fatos... Acontecimentos!

Cristo dá provimento...

Faz germinar a semente.

Os incrédulos, insolentes...

Não serão abandonados.

Os males... Sempre abortados!

Homem de... “Pouca fé!”

Não importa... Deus, Javé!

Você está... Amparado!



Procure... A boa nova!

Está no livro... Sagrado!

Jesus tem preparado...

A vida se... Renova!

Cada dia... Cristo prova!

Não permite padecer.

Ao novo amanhecer...

Abastece seu depósito.

Vinte quatro... De propósito!

Faça... Por merecer!



Um lindo nascer de sol...

Cristo... Prepara pra você!

Uma dádiva... Agridoce!

Ajeite o seu... Anzol!

Abasteça o... Paiol!

O amor, bela permuta.

Acredite... Vá à luta!

Tolerância... Uma arte!

Faça a sua parte...

Quem gira ao vento... Biruta!



Grande Arquiteto do Universo...

Na verdade... Mestre guia!

Não permite que a letargia...

Deste mundo vil... Perverso!

Deixe-o estático... Imerso!

Mergulhado em violência.

Basta fé... Paciência!

Encontrará o insumo...

À vida... Um novo rumo!

Para Cristo... Excelência!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 1º/03/2018