Valdemir Gomes
Quem sabe... Talvez!
Quando em outro Oriente...
Comigo... Levarei a semente!
Do amor... Sem desfaçatez!
Não arrogante... Cortez!
Frente ao... Grande Arquiteto!
Apresentarei o projeto...
Até posição política.
No registro... Mostro as críticas!
Que fiz aos... Indigestos!
Hastearei a Bandeira...
Que tremulei no percurso.
Mostrarei teses... Discursos!
De uma vida inteira...
Por isso... Levei rasteira!
Sofri... Discriminação!
Quanto minha opinião.
Defendi de... “Unhas e dentes!”
Construir um mundo diferente...
Tentei... Foi árdua missão!
Do que fiz... Não me arrependo!
Defendi meu... Projeto!
Quanto, errado, correto...
De julgamento... Dependo!
Meus ideais... Defendo!
Sem nenhum ressentimento.
A tudo dei... Provimento!
Criei arestas... Adversários!
Não quero... Correligionários!
Vivo “o hoje... O momento!”
Chutar... “Pau da barraca!”
Uma atitude... Normal!
Pois, burlar o ritual...
Território... Bato estaca!
Sinuelo... Para vacas!
Tento superar... Defeitos!
Cidadão justo perfeito...
Não me considero elite.
Sou um simples conduite...
O mundo ainda... Tem jeito!
Poema: Valdemir gomes dos Santos 02/03/2018
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