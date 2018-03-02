

Quem sabe... Talvez!

Quando em outro Oriente...

Comigo... Levarei a semente!

Do amor... Sem desfaçatez!

Não arrogante... Cortez!

Frente ao... Grande Arquiteto!

Apresentarei o projeto...

Até posição política.

No registro... Mostro as críticas!

Que fiz aos... Indigestos!



Hastearei a Bandeira...

Que tremulei no percurso.

Mostrarei teses... Discursos!

De uma vida inteira...

Por isso... Levei rasteira!

Sofri... Discriminação!

Quanto minha opinião.

Defendi de... “Unhas e dentes!”

Construir um mundo diferente...

Tentei... Foi árdua missão!



Do que fiz... Não me arrependo!

Defendi meu... Projeto!

Quanto, errado, correto...

De julgamento... Dependo!

Meus ideais... Defendo!

Sem nenhum ressentimento.

A tudo dei... Provimento!

Criei arestas... Adversários!

Não quero... Correligionários!

Vivo “o hoje... O momento!”



Chutar... “Pau da barraca!”

Uma atitude... Normal!

Pois, burlar o ritual...

Território... Bato estaca!

Sinuelo... Para vacas!

Tento superar... Defeitos!

Cidadão justo perfeito...

Não me considero elite.

Sou um simples conduite...

O mundo ainda... Tem jeito!

Poema: Valdemir gomes dos Santos 02/03/2018