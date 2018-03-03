Engraçado, divertido...

Como somos analisados.

Injustamente... Julgados!

Pelos fatos... Ocorridos!

Coisas... Sem nexo, sentido!

Colocada em evidência.

Nem pedindo... Clemência!

Muda-se o rumo da prece.

O que o povo merece...

Ladrão... Chama de excelência!



Um tanto... Contraditório!

Concordar com esse tema.

Aceita esse... Sistema!

Cobaia de... Laboratório!

Que caso... Vexatório!

Deixa a gente de quatro.

Omissão é o retrato...

De um povo serviçal.

Burlar regras... Ritual!

Extrapola ao... Contrato!



Diria... “Boris Casoy!”

Isto é... “Uma vergonha!”

Quem trabalha... Sempre sonha!

Não precisa ser... Cowboy!

Ou... Arrogante herói!

Num mundo... Justo perfeito!

Mudar regras... Conceitos!

Tudo... Questão de postura!

Toda... Humilde criatura!

Trate-a com... Muito respeito!



As pessoas... Uma comédia!

Falam... Feito maritaca!

Chutam o pau da barraca.

Para... Assim fazer média!

Suaviza a tragédia...

Famoso... “Golpe de mestre!”

O indolente... Rupestre!

Acredita... Faz teatro!

Na esteira... Deixa rastro!

Desvenda... Jogo silvestre!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/03/2018