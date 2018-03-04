

Não ser perfeito...

Afinal, sou humano.

Mas... Não, profano!

Sou justo... Aceito!

Consigo rever conceitos.

Porém, prezo a liberdade.

Não partilho... Arbitrariedade!

Respeito o semelhante.

Vivo cada... Instante!

Trato a todos com igualdade.



Como uma pedra bruta.

Preciso ser... Lapidado!

Jamais pronto... Acabado!

Revejo minha... Conduta!

Sempre leal, na disputa.

Detesto levar... Vantagem!

Abomino vícios... Chantagens!

Sigo as regras do jogo.

Expressão... “Ferro e fogo!”

Não faz parte da bagagem.



Toda disputa envolve...

Uma série de interesses.

Não aceito... Benesses!

Talvez... Acordo resolve!

Toda arrogância, dissolve...

Diante da justa verdade!

Bom senso, capacidade...

Que enaltece a... Peleja!

Não basta placa... Igreja!

Questão de... Dignidade!



Através da poesia...

Demarco... Território!

Vida... Um laboratório!

Sem exageros... Demasia!

Forma de... Assepsia!

Que arrefece a alma.

Como analgésico... Acalma!

Elimina a dor... Tensão!

Sem nenhuma... Pretensão!

Não busco elogios... Palmas!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/03/2018