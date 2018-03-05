Indicador em riste...

Causa danos irreversíveis.

Seres carrascos... Insensíveis!

Julgamento insano... Persiste!

Um mundo sisudo... Triste!

De repente... Construído!

A vida perde o sentido.

Vigora a insensatez.

Deixa de ser cortês...

Dá credito a alaridos...



A vida perde o brilho...

Até o lícito evapora.

A intolerância... Vigora!

Chega a acionar o gatilho.

O trem sai dos trilhos.

Relógio gira ao contrário.

Ignora o calendário...

Perde a nota, a canção.

Diante de tanta... Inversão!

Melhor falar com... Vigário!



Resgatar o racional...

Um belo desafio.

O rebelde arredio...

Ignora o funcional.

Age com... Emocional!

Resultado... Imprevisto!

Muita calma... Insisto!

Tudo tem... Dois lados!

Ânimos... Exaltados!

Ferem as regras de... Cristo!



Cautela... “Caldo de galinha!”

Nunca fez... “Mal a ninguém!”

O sol no seu... Vai e vem!

Sensato... Não perde a linha!

“É pra frente que... Caminha!”

Diziam... “Nossos avós!”

Evitar forrobodó...

Questão de sobriedade.

Existem várias... Verdades!

Arrogância... Transforma tudo em pó!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/03/2018