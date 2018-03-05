Valdemir Gomes
Indicador em riste...
Causa danos irreversíveis.
Seres carrascos... Insensíveis!
Julgamento insano... Persiste!
Um mundo sisudo... Triste!
De repente... Construído!
A vida perde o sentido.
Vigora a insensatez.
Deixa de ser cortês...
Dá credito a alaridos...
A vida perde o brilho...
Até o lícito evapora.
A intolerância... Vigora!
Chega a acionar o gatilho.
O trem sai dos trilhos.
Relógio gira ao contrário.
Ignora o calendário...
Perde a nota, a canção.
Diante de tanta... Inversão!
Melhor falar com... Vigário!
Resgatar o racional...
Um belo desafio.
O rebelde arredio...
Ignora o funcional.
Age com... Emocional!
Resultado... Imprevisto!
Muita calma... Insisto!
Tudo tem... Dois lados!
Ânimos... Exaltados!
Ferem as regras de... Cristo!
Cautela... “Caldo de galinha!”
Nunca fez... “Mal a ninguém!”
O sol no seu... Vai e vem!
Sensato... Não perde a linha!
“É pra frente que... Caminha!”
Diziam... “Nossos avós!”
Evitar forrobodó...
Questão de sobriedade.
Existem várias... Verdades!
Arrogância... Transforma tudo em pó!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/03/2018
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