

Maior virtude humana...

Ouvir a outra versão.

Evitar a... Dispersão!

Uma postura insana.

Atitude leviana...

Chutar... “O pau da barraca!”

Deixa a situação... Opaca!

Causa dano irreversível.

Importante ser... Sensível!

Estupidez... Não emplaca!



“Atire à primeira...”

Quem nunca... “Pisou na bola!”

Tira do saco... A viola!

Calma... Não Sobe a ladeira!

Ao perdera a... Estribeira!

Escracha... Todo defeito!

Um mundo... Perfeito!

Depende de atitude.

Não espere o... Ataúde!

Para depois rever... Conceito!



Calma... Tolerância!

Valores indissociáveis.

Situações... Indesejáveis!

Não resolve... Arrogância!

Sempre haverá... Instância!

Importante eliminar... Espinho!

Refazer o caminho...

Uma postura sensata.

Não vale... Bravata!

Bom... Refazer o ninho!



Você... Agente da paz!

De Deus está... Serviço!

Louvável... Compromisso!

O sábio... Volta atrás!

Até a bagagem... Refaz!

Retoma a caminhada.

Importante uma olhada...

Abra o coração a... Cristo!

Superar os imprevistos...

É... O começo da virada!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/03/2018