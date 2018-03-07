De uma palavra amiga.

Um ombro pra repousar.

Sem querer... Abusar!

Por favor... Liga!

Seu cheiro... Instiga!

Assanha meu... Feromônio!

Confunde os... Neurônios!

Leva-me a alucinação.

Minh ’alma... Bulinação!

Aflora todos... Hormônios!



Quando estás ao meu lado.

Sinto-me no paraíso.

No momento... Preciso!

O coração... Tabulado!

Sai do controle... Embalado!

Seus olhos... Brilhantes!

De maneira... Instigante!

Sacia meus... Desejos!

Num repente... Sacolejo!

A vida é... Um instante!



Os anjos em prontidão.

Assistem nosso encontro.

Somos do mundo o centro...

Acoplados em... Retidão!

Com direito a certidão...

Tamanha a licitude.

Perfeita nossa... Atitude!

Diante da sociedade.

Porém, na... Intimidade!

Claro, esbanjamos... Saúde!



Nas curvas do seu olhar...

Derrapa meu coração.

Prazer... Satisfação!

Faz a alma... Abrolhar!

Efeito... Chega trolhar!

No ápice do... Momento!

Cristo dá... Deferimento!

Tudo pode... Acontece!

Alma... Saciada, arrefece!

Suor... Misturado, cem por cento!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/03/2018