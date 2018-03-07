Valdemir Gomes
De uma palavra amiga.
Um ombro pra repousar.
Sem querer... Abusar!
Por favor... Liga!
Seu cheiro... Instiga!
Assanha meu... Feromônio!
Confunde os... Neurônios!
Leva-me a alucinação.
Minh ’alma... Bulinação!
Aflora todos... Hormônios!
Quando estás ao meu lado.
Sinto-me no paraíso.
No momento... Preciso!
O coração... Tabulado!
Sai do controle... Embalado!
Seus olhos... Brilhantes!
De maneira... Instigante!
Sacia meus... Desejos!
Num repente... Sacolejo!
A vida é... Um instante!
Os anjos em prontidão.
Assistem nosso encontro.
Somos do mundo o centro...
Acoplados em... Retidão!
Com direito a certidão...
Tamanha a licitude.
Perfeita nossa... Atitude!
Diante da sociedade.
Porém, na... Intimidade!
Claro, esbanjamos... Saúde!
Nas curvas do seu olhar...
Derrapa meu coração.
Prazer... Satisfação!
Faz a alma... Abrolhar!
Efeito... Chega trolhar!
No ápice do... Momento!
Cristo dá... Deferimento!
Tudo pode... Acontece!
Alma... Saciada, arrefece!
Suor... Misturado, cem por cento!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/03/2018
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS