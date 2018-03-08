

Peço ao Grande Arquiteto...

Muita paz... Inspiração!

Para dizer da satisfação...

Do seu mais belo projeto.

Estou convicto... Certo!

O mundo ainda tem jeito.

É preciso tratar com respeito.

A grande batalhadora.

Mulher, parceira... Genitora!

Torna o mundo perfeito.



Diante de um problema...

No calor da discussão.

Faz brotar a solução...

Que resolve o dilema.

Organiza o sistema.

Cautela, amor... Carinho!

Encontra... Um jeitinho!

A saída condizente.

Apazígua o ambiente...

Uma rosa sem espinho.



Não importa cor, raça... Classe social!

É douta na profissão.

Atitude, na condução...

Justa... Imparcial!

Conhece o essencial...

Percorre a melhor trilha.

Do lar... Estrela brilha!

Da massa é o fermento.

Não tem hora nem momento...

Amor... Coração empilha!



Na defesa de sua prole.

De repente... Vira fera!

Autêntica justa... Sincera!

Regras, não permite que viole.

Se por ousadia, alguém bole...

Amor... Fonte da vida!

Sempre encontra saída...

Rainha por merecimento.

Com habilidade, talento...

É uma pedra... Polida!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/03/2018