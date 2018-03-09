

Nordestinos arretados.

Conversando sobre política.

Um deles... Fazia crítica!

Sobre o sistema... Adotado!

Sentia-se... Abufelado!

Com decisões do judiciáro.

Queria falar com vigaro.

Sobre a tal situação.

A industra da delação.

Pensa que o povo é... Otaro!



Cada dia... Mentira nova!

Tamanha baibaridade.

Desrespeito à sociedade.

Acusações sem prova.

O acusador... Inova!

Pede novas diligênça...

São tantas... Incoerênça!

A Plim Plim faz... Lobe!

Quanto mais... O home sobe!

Tá faltando... Transparênça!



Cumpade... Aqui no nordeste!

A gente chama... Ingodo!

Judiciaro... Quantu lodo!

Caba é liso feito à peste.

Quanto mais menti... Investe!

Mais o conterrâno sobe.

Pru mais que a farsa drobe...

Mais o nosso cabra... Cresce!

Isso incomoda... Aburrece!

Nego de espirto... Pobe!



O circu... “Pegano fogo!”

Os bombero... “In greve!”

Esses cara que se atreve...

Tentá melá esse jogo.

Bando de demagogo...

Tá pensano... “Que é bunito!”

Desrespeitá meu... Tito!

Pode crê... Viro fera!

Toco rebu... Na tapera!

Pensá qui ganha... “No gritu!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/03-2018