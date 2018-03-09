Valdemir Gomes
Nordestinos arretados.
Conversando sobre política.
Um deles... Fazia crítica!
Sobre o sistema... Adotado!
Sentia-se... Abufelado!
Com decisões do judiciáro.
Queria falar com vigaro.
Sobre a tal situação.
A industra da delação.
Pensa que o povo é... Otaro!
Cada dia... Mentira nova!
Tamanha baibaridade.
Desrespeito à sociedade.
Acusações sem prova.
O acusador... Inova!
Pede novas diligênça...
São tantas... Incoerênça!
A Plim Plim faz... Lobe!
Quanto mais... O home sobe!
Tá faltando... Transparênça!
Cumpade... Aqui no nordeste!
A gente chama... Ingodo!
Judiciaro... Quantu lodo!
Caba é liso feito à peste.
Quanto mais menti... Investe!
Mais o conterrâno sobe.
Pru mais que a farsa drobe...
Mais o nosso cabra... Cresce!
Isso incomoda... Aburrece!
Nego de espirto... Pobe!
O circu... “Pegano fogo!”
Os bombero... “In greve!”
Esses cara que se atreve...
Tentá melá esse jogo.
Bando de demagogo...
Tá pensano... “Que é bunito!”
Desrespeitá meu... Tito!
Pode crê... Viro fera!
Toco rebu... Na tapera!
Pensá qui ganha... “No gritu!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/03-2018
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