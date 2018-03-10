Difícil...



Olhar para o horizonte...

Não ver... Perspectiva!

Brasil... Um barco à deriva!

De trapaceiros... Um monte!

Não existe plano, ponte...

Para essa... Travessia!

Políticos que dão... Azia!

No comando da Nação!

Bando de... Espertalhão!

Vaidade em... Demasia!



Verdadeiro jogo de cena.

Estão passando... “Da conta!”

Cada decisão... Afronta!

A realidade... Apequena!

Nem usando uma trena...

Encontra a medida certa.

São conchavos e... Ofertas!

Beira a... Leviandade!

Cometem... Barbaridades!

Cada vez... “O cinto aperta!”



A moral os bons costumes...

Para baixo do tapete.

Só lorotas... Cacoetes!

Para alisar falta... Betume!

Traíra, peixe... Cardume!

Tamanha desfaçatez.

Sem noção... Estupidez!

São decisões arbitrárias.

Em situação precária...

Ao povo falta... Altivez!



Brasil no mapa da fome...

Volta a ser incluído.

Povo pobre está... Perdido!

Outra vez... Finge que come!

Sem crédito, sujou o nome.

Enganado... Bateu panela!

Cabeça a prêmio na tigela.

Os direitos... Evaporaram!

No popular... “Se lascaram!”

Arrebentaram a... Tramela!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/03/2018