

Desafio à vida nos impõe.

É preciso muita cautela.

De repente fecha a janela.

Sonhos... Decompõe!

Nem sempre ao que se propõe...

Torna-se possível... Viável!

Tentar ser... Sociável!

É... Um belo desafio.

Chega a causar... Arrepio!

Ter que ser... Desagradável!



Às vezes agir como água...

Contornar os obstáculos.

Usar as garras... Tentáculos!

Algo no coração... Desagua!

Não guarde... Mágoa!

Dissemine a melhor semente.

Sem poluir o ambiente.

Acredite no seu... Potencial!

Utilize o essencial...

Qual soldado... Combatente!



Marque um encontro... Contigo!

Apare todas as arestas.

Elimine da janela... Frestas!

Não aceite ser... Mendigo!

Enxergue, além... Umbigo!

Aprecie o desabrochar da flor.

Sente o gosto incolor...

Do vento... Toca a tela!

Afinal, a... “É bela!”

Reconhece... Seu valor!



Sempre... “Haverá amanhã!”

Sabiá cantando... Na palmeira!

Chuva... Água na corredeira!

Você é... Maior fã!

Sai de o seu... Divã!

Independente... Ouvirá critica!

Reinvente a... Mística!

Marque seu território.

Defende o... Repertório!

Enfrente a batalha... Política!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 11/03/2018