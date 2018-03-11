Valdemir Gomes
Desafio à vida nos impõe.
É preciso muita cautela.
De repente fecha a janela.
Sonhos... Decompõe!
Nem sempre ao que se propõe...
Torna-se possível... Viável!
Tentar ser... Sociável!
É... Um belo desafio.
Chega a causar... Arrepio!
Ter que ser... Desagradável!
Às vezes agir como água...
Contornar os obstáculos.
Usar as garras... Tentáculos!
Algo no coração... Desagua!
Não guarde... Mágoa!
Dissemine a melhor semente.
Sem poluir o ambiente.
Acredite no seu... Potencial!
Utilize o essencial...
Qual soldado... Combatente!
Marque um encontro... Contigo!
Apare todas as arestas.
Elimine da janela... Frestas!
Não aceite ser... Mendigo!
Enxergue, além... Umbigo!
Aprecie o desabrochar da flor.
Sente o gosto incolor...
Do vento... Toca a tela!
Afinal, a... “É bela!”
Reconhece... Seu valor!
Sempre... “Haverá amanhã!”
Sabiá cantando... Na palmeira!
Chuva... Água na corredeira!
Você é... Maior fã!
Sai de o seu... Divã!
Independente... Ouvirá critica!
Reinvente a... Mística!
Marque seu território.
Defende o... Repertório!
Enfrente a batalha... Política!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 11/03/2018
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