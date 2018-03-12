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Publicado em 12/03/2018 às 08:02

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Até... Simples piada!
Falar do cotidiano.
Povo organiza... Faz plano!
Tudo acaba em nada.
Porque a próxima jogada...
Está cheia de falcatruas.
É preciso sair... Às ruas!
Chutar o... “pau da barraca!”
Tem um bando de babacas.
Vivendo... “Mundo da lua!”


Diante de tais fatos...
Uma questão de postura...
Analisar a conjuntura.
Modificar o contrato.
Repudiar tais... Ratos!
Mudar o rumo da prosa
Doze dúzias... “Uma grosa!”
Deixa... Explícito o fato!
Precisa rever... Estrato!
Situações cabulosas...


Um tanto quanto arriscado...
É levantar...  “Essa lebre!”
Porém... Defendo a plebe!
Na vida... Tem que ter lado!
Já falei... “Está falado!”
Sem orgulho... Vaidade!
A mais cristalina verdade...
Tem que ser... Referendada!
Chega de engodo... Piada!
Respeito é... Brasilidade!


Um discurso competente.
Torna o povo feliz.
Em defesa do... País!
Jogo no solo... A semente!
Sou livre... Independente!
Por isso... Justo e perfeito!
Questão de ordem... Respeito!
Verbalizo o repertório.
Defendo meu... Território!
Comigo... É desse jeito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/03/2018

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