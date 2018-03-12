Até... Simples piada!

Falar do cotidiano.

Povo organiza... Faz plano!

Tudo acaba em nada.

Porque a próxima jogada...

Está cheia de falcatruas.

É preciso sair... Às ruas!

Chutar o... “pau da barraca!”

Tem um bando de babacas.

Vivendo... “Mundo da lua!”



Diante de tais fatos...

Uma questão de postura...

Analisar a conjuntura.

Modificar o contrato.

Repudiar tais... Ratos!

Mudar o rumo da prosa

Doze dúzias... “Uma grosa!”

Deixa... Explícito o fato!

Precisa rever... Estrato!

Situações cabulosas...



Um tanto quanto arriscado...

É levantar... “Essa lebre!”

Porém... Defendo a plebe!

Na vida... Tem que ter lado!

Já falei... “Está falado!”

Sem orgulho... Vaidade!

A mais cristalina verdade...

Tem que ser... Referendada!

Chega de engodo... Piada!

Respeito é... Brasilidade!



Um discurso competente.

Torna o povo feliz.

Em defesa do... País!

Jogo no solo... A semente!

Sou livre... Independente!

Por isso... Justo e perfeito!

Questão de ordem... Respeito!

Verbalizo o repertório.

Defendo meu... Território!

Comigo... É desse jeito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/03/2018