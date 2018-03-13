Manoel Ferreira da Silva.

Uma bela trajetória...

Recheada de vitória.

Os janeiros... Priva!

Ao final... Barco à deriva!

Volta à casa do Pai.

Mais um nordestino... Vai!

A vida um laboratório.

Aqui marcou... Território!

Realmente... Todos iguais!



Com muita perseverança.

Conquistou seu espeço.

Um breve relato... Faço!

Para frente que se avança.

Semeou a esperança.

Marcou sua passagem.

Segue para outra... Margem!

Sensação... Dever cumprido!

Faço a Cristo um pedido:

Receba sua bagagem.



Uma vida dedicada...

Vai... Cidadão de bem!

Embarca no último trem.

Rumo a... Nova morada!

Com certeza preparada.

Está a fiel parceira...

De uma vida inteira.

Aqui ficam seus frutos.

Receberá o tributo...

Jesus reservou sua... Cadeira!



Esta singela homenagem.

De carinho e gratidão.

Deste humilde cidadão.

Como parte da bagagem.

Segue sua viagem...

Agora uma nova trilha.

No céu... Uma estrela brilha!

Para nos resta saudade.

Meu respeito... Humildade!

Pai de uma grande... Filha!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/03/2018