

É maravilhoso... Bom!

Olhar para o horizonte...

Encontrar... Atrás do monte!

Do amor... Ouvir o Som!

O mais melódico... Tom!

Da voz do seu sorriso.

Uma viagem ao... Paraíso!

Faço naquele momento.

Da vida... Melhor evento!

Tudo que quero... Preciso!



Ouvir o canto da cigarra.

Estridente... Ensurdecedor.

Não sei se de lamento... Clamor!

Que nos tímpanos... Esbarra!

Em grande algazarra...

Desperta a natureza.

Falta discernimento... Clareza!

Porém... Dá seu recado!

Território... Demarcado!

Sem traquejo... Sutileza!



Existem contradições.

A verdade... Dois lados!

Julgar... Certo errado!

É preciso ouvir... Versões!

Determinadas situações...

Muito cuidado... Cautela!

O lícito... Não atropela!

Tudo segue um roteiro.

O cauteloso... Passageiro!

Observa da... Janela!



Nesta grande viagem...

Acúmulo... Experiência!

A difícil convivência...

Mistura... Compostagem!

Escolhe a melhor... Vagem!

Para refazer o plantio.

São tantos... Desafios!

Necessário preparar... Terreno!

A morte, da vida... Dreno!

Mistérios dão... Calafrios!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/03/2018