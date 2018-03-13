Valdemir Gomes
É maravilhoso... Bom!
Olhar para o horizonte...
Encontrar... Atrás do monte!
Do amor... Ouvir o Som!
O mais melódico... Tom!
Da voz do seu sorriso.
Uma viagem ao... Paraíso!
Faço naquele momento.
Da vida... Melhor evento!
Tudo que quero... Preciso!
Ouvir o canto da cigarra.
Estridente... Ensurdecedor.
Não sei se de lamento... Clamor!
Que nos tímpanos... Esbarra!
Em grande algazarra...
Desperta a natureza.
Falta discernimento... Clareza!
Porém... Dá seu recado!
Território... Demarcado!
Sem traquejo... Sutileza!
Existem contradições.
A verdade... Dois lados!
Julgar... Certo errado!
É preciso ouvir... Versões!
Determinadas situações...
Muito cuidado... Cautela!
O lícito... Não atropela!
Tudo segue um roteiro.
O cauteloso... Passageiro!
Observa da... Janela!
Nesta grande viagem...
Acúmulo... Experiência!
A difícil convivência...
Mistura... Compostagem!
Escolhe a melhor... Vagem!
Para refazer o plantio.
São tantos... Desafios!
Necessário preparar... Terreno!
A morte, da vida... Dreno!
Mistérios dão... Calafrios!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/03/2018
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