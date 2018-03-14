Valdemir Gomes
Cheiro inquestionável da vida...
Cristo... Batizou de feromônio!
Das espécies... Patrimônio!
Mostra caminhos... Saída!
Pela parceira... Seguida!
Assim a vida se renova.
Aedes segue... Desova!
Perpetua a espécie.
Milagre da... Acontece!
Isto a ciência... Prova!
Um fato interessante...
Merece ser estudado.
Território... Demarcado!
Conhecer é... Importante!
A cada momento... Instante!
Aparece... Surgem novidades!
Precisa de criatividade...
Agente... Vigilante esperto!
O perigo está por perto...
Tem que ter... Sagacidade!
A mutação dos vetores...
E um ato... Recorrente!
Adaptação ao ambiente...
Buscam novos... Setores!
Os aguçados... Sensores!
Localizam o recinto.
Pode ser um... Labirinto!
Ele segue a direção...
Desova... Garante a manutenção!
Uma ação... Puro instinto!
Conversando com um... Biólogo!
Fui por ele... Desafiado!
Documentar... Deixar registrado!
Não foi um monólogo.
Um apimentado... Diálogo!
Escrever sobre o tema.
Registrar em versos... Poema!
Como a coisa... Acontece!
Cheiro forte... Resplandece!
Assim funciona o... Ecossistema!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/03/2018
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