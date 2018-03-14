

Cheiro inquestionável da vida...

Cristo... Batizou de feromônio!

Das espécies... Patrimônio!

Mostra caminhos... Saída!

Pela parceira... Seguida!

Assim a vida se renova.

Aedes segue... Desova!

Perpetua a espécie.

Milagre da... Acontece!

Isto a ciência... Prova!



Um fato interessante...

Merece ser estudado.

Território... Demarcado!

Conhecer é... Importante!

A cada momento... Instante!

Aparece... Surgem novidades!

Precisa de criatividade...

Agente... Vigilante esperto!

O perigo está por perto...

Tem que ter... Sagacidade!



A mutação dos vetores...

E um ato... Recorrente!

Adaptação ao ambiente...

Buscam novos... Setores!

Os aguçados... Sensores!

Localizam o recinto.

Pode ser um... Labirinto!

Ele segue a direção...

Desova... Garante a manutenção!

Uma ação... Puro instinto!



Conversando com um... Biólogo!

Fui por ele... Desafiado!

Documentar... Deixar registrado!

Não foi um monólogo.

Um apimentado... Diálogo!

Escrever sobre o tema.

Registrar em versos... Poema!

Como a coisa... Acontece!

Cheiro forte... Resplandece!

Assim funciona o... Ecossistema!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/03/2018