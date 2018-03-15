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Valdemir Gomes

Poesia...

Valdemir Gomes

Publicado em 15/03/2018 às 15:18

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Peço ao Grande Arquiteto
Para neste belo dia
Homenagear... Através da poesia
Quem canta a alma, em versos!
Juntos... Côncavo e convexo!
Torna a vida diferente.
Raio de sol ao nascente
Deflorando o penhasco
Faz da vida um fiasco
Pára... Alma, uma torrente!

Poeta... Poesia...
Nasceu no mesmo berço!
Como rosário ao terço...
Pai Nosso... Ave Maria!
Os fiéis seguem o guia...
Em coro na oração!
Poesia, é louvação!
Ou... Refúgio do poeta
Talvez, a medida certa! 
Entre alma e coração.

Instrumento da orquestra...
Nota... Rima, melodia!
A vida tem mais valia
Quando aos versos, se prestam...
Fala de amor, ou protesta!
Dá seu recado, mensagem!
Cria fictícios, personagens...
Para chamar a atenção!
Voz à alma, coração...
Enche de sonhos, a bagagem!

Aos olhos do poeta... 
O mundo é poesia!
Ao nascer de um novo dia
Como um pássaro, faz festa!
De janela olha a fresta...
Vê o humano... Concreto!
Uma multidão por perto...
De ser triste... Infeliz!
Sozinho... Qual a perdiz!
Vazio... Quase deserto!

Poema:Valdemir Gomes dos Santos 15/03/2013

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