Peço ao Grande Arquiteto

Para neste belo dia

Homenagear... Através da poesia

Quem canta a alma, em versos!

Juntos... Côncavo e convexo!

Torna a vida diferente.

Raio de sol ao nascente

Deflorando o penhasco

Faz da vida um fiasco

Pára... Alma, uma torrente!

Poeta... Poesia...

Nasceu no mesmo berço!

Como rosário ao terço...

Pai Nosso... Ave Maria!

Os fiéis seguem o guia...

Em coro na oração!

Poesia, é louvação!

Ou... Refúgio do poeta

Talvez, a medida certa!

Entre alma e coração.

Instrumento da orquestra...

Nota... Rima, melodia!

A vida tem mais valia

Quando aos versos, se prestam...

Fala de amor, ou protesta!

Dá seu recado, mensagem!

Cria fictícios, personagens...

Para chamar a atenção!

Voz à alma, coração...

Enche de sonhos, a bagagem!

Aos olhos do poeta...

O mundo é poesia!

Ao nascer de um novo dia

Como um pássaro, faz festa!

De janela olha a fresta...

Vê o humano... Concreto!

Uma multidão por perto...

De ser triste... Infeliz!

Sozinho... Qual a perdiz!

Vazio... Quase deserto!

Poema:Valdemir Gomes dos Santos 15/03/2013