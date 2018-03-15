Preciso...

Valdemir Gomes
Pedir a Deus... Sapiência!
Para descrever a trajetória...
Caminhada... Derrota, vitória.
Tudo causa... Consequência!
Acúmulo de experiência...
Com o passar dos janeiros...
Tal qual o candeeiro...
Vai acabando... O gás!
Disseminar... Amor, paz!
De Jesus ser... Obreiro!
A vida, num sacolejo.
Vai seguindo o destino.
Outrora... Aquele menino!
Ao... Crepúsculo num lampejo!
Na retina, ansiedade... Vejo!
As vistas escurecendo...
Últimos capítulos... Escrevendo!
Como simples... Retirante!
Pensamentos... Destoantes!
Aqui... O prazo vencendo!
A triste realidade...
Cantada em prosa e verso.
Talvez, o mundo... Perverso!
Rouba... Energia, mocidade!
Coração sobra... Saudade!
Qual viola... Desafina!
Rugas na tez... Ofusca a melanina!
Aflora o... Sentimento!
Limita os... Movimentos!
Morte, o fim... Determina!
Tempo de preparar a mala...
Rumo à última... Viagem!
Estamos... De passagem!
Livro da Lei... Assim fala!
Além... A próxima escala!
Uma verdade sem... Afronta!
Tempo de... Prestar contas!
Não vale choro... Apelo!
Não terá como... Detê-lo!
Sua mala... Está pronta??
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/03/2018
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