Preciso...

Pedir a Deus... Sapiência!

Para descrever a trajetória...

Caminhada... Derrota, vitória.

Tudo causa... Consequência!

Acúmulo de experiência...

Com o passar dos janeiros...

Tal qual o candeeiro...

Vai acabando... O gás!

Disseminar... Amor, paz!

De Jesus ser... Obreiro!



A vida, num sacolejo.

Vai seguindo o destino.

Outrora... Aquele menino!

Ao... Crepúsculo num lampejo!

Na retina, ansiedade... Vejo!

As vistas escurecendo...

Últimos capítulos... Escrevendo!

Como simples... Retirante!

Pensamentos... Destoantes!

Aqui... O prazo vencendo!



A triste realidade...

Cantada em prosa e verso.

Talvez, o mundo... Perverso!

Rouba... Energia, mocidade!

Coração sobra... Saudade!

Qual viola... Desafina!

Rugas na tez... Ofusca a melanina!

Aflora o... Sentimento!

Limita os... Movimentos!

Morte, o fim... Determina!



Tempo de preparar a mala...

Rumo à última... Viagem!

Estamos... De passagem!

Livro da Lei... Assim fala!

Além... A próxima escala!

Uma verdade sem... Afronta!

Tempo de... Prestar contas!

Não vale choro... Apelo!

Não terá como... Detê-lo!

Sua mala... Está pronta??

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/03/2018