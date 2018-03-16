Valdemir Gomes
Cada dia que nasce...
Uma... Dádiva de Cristo!
Superar os imprevistos.
À luta com fé... Classe!
Um novo plano... Trace!
Com calma... Discernimento!
Ocupe no bonde, seu assento...
Sem jamais... Ser egoísta!
Marcas... Pegadas na pista!
Melhor a cada momento.
Procure ser cordial.
Faz diferença um sorriso.
Ajude construir o paraíso.
O amor... Melhor credencial!
Para Cristo... Você é especial!
Dele recebeu... Bela missão!
Deus conhece sua condição.
Coragem... Tudo tem jeito!
Depois de o desafio aceito...
Coloque a chave na... Ignição!
Chega a hora da partida.
Você está... Preparado?
Deu conta do legado?
Buscou a melhor... Saída?
Simplesmente passou... Pela vida!
Amou... Seu semelhante?
Sua ação foi... Dignificante?
Resgatou a ovelha... Perdida!
Deu afeto, carinho... Guarida!
Da paz... Foi militante?
No Ataúde... Todos iguais!
Na lápide nome, retrato...
Ao Pai... Seu valor exato!
Não contam... Os reais!
O material... Jamais!
Leva apenas... Legado!
Colherá o que... Plantado!
Não vale... Medalhões!
Na bagagem as ações...
O assento... Reservado!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/03/2018
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS