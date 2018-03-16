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Valdemir Gomes

Publicado em 16/03/2018 às 08:10

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Cada dia que nasce...
Uma... Dádiva de Cristo!
Superar os imprevistos.
À luta com fé... Classe!
Um novo plano... Trace!
Com calma... Discernimento!
Ocupe no bonde, seu assento...
Sem jamais... Ser egoísta!
Marcas... Pegadas na pista!
Melhor a cada momento.


Procure ser cordial.
Faz diferença um sorriso.
Ajude construir o paraíso.
O amor... Melhor credencial!
Para Cristo... Você é especial!
Dele recebeu... Bela missão!
Deus conhece sua condição.
Coragem... Tudo tem jeito!
Depois de o desafio aceito...
Coloque a chave na... Ignição!


Chega a hora da partida.
Você está... Preparado?
Deu conta do legado?
Buscou a melhor... Saída?
Simplesmente passou... Pela vida!
Amou... Seu semelhante?
Sua ação foi... Dignificante?
Resgatou a ovelha... Perdida!
Deu afeto, carinho... Guarida!
Da paz... Foi militante?


No Ataúde... Todos iguais!
Na lápide nome, retrato...
Ao Pai... Seu valor exato!
Não contam... Os reais!
O material... Jamais!
Leva apenas... Legado!
Colherá o que... Plantado!
Não vale... Medalhões!
Na bagagem as ações...
O assento... Reservado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/03/2018

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