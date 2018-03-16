

Cada dia que nasce...

Uma... Dádiva de Cristo!

Superar os imprevistos.

À luta com fé... Classe!

Um novo plano... Trace!

Com calma... Discernimento!

Ocupe no bonde, seu assento...

Sem jamais... Ser egoísta!

Marcas... Pegadas na pista!

Melhor a cada momento.



Procure ser cordial.

Faz diferença um sorriso.

Ajude construir o paraíso.

O amor... Melhor credencial!

Para Cristo... Você é especial!

Dele recebeu... Bela missão!

Deus conhece sua condição.

Coragem... Tudo tem jeito!

Depois de o desafio aceito...

Coloque a chave na... Ignição!



Chega a hora da partida.

Você está... Preparado?

Deu conta do legado?

Buscou a melhor... Saída?

Simplesmente passou... Pela vida!

Amou... Seu semelhante?

Sua ação foi... Dignificante?

Resgatou a ovelha... Perdida!

Deu afeto, carinho... Guarida!

Da paz... Foi militante?



No Ataúde... Todos iguais!

Na lápide nome, retrato...

Ao Pai... Seu valor exato!

Não contam... Os reais!

O material... Jamais!

Leva apenas... Legado!

Colherá o que... Plantado!

Não vale... Medalhões!

Na bagagem as ações...

O assento... Reservado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/03/2018