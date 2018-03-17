Com os olhos do coração.

Aprecie a beleza da flor.

Prove da felicidade... Sabor!

Cada dia... Nova lição!

Vida... Simples preparação!

De uma nova... Realidade!

Existem... Várias verdades!

Sobre um mesmo... Fato!

Amor... Melhor estrato!

Conduz à... Eternidade!



Este mundo não é... Ringue!

Respeite seu oponente.

Jamais, seja... Inconsequente!

Do próximo, não se vingue.

Humano se distingue...

Do animal... Selvagem!

Pois, de Cristo... Imagem!

Semeador de esperança.

Respeite o passo da dança...

Diferença remédio... Dosagem!



A vida uma... Rotatória!

Encontre a... Direção!

Algumas regras... Condição!

Definem a... Trajetória!

Quanto... Derrota, vitória!

Tudo... Questão de escolha!

O mundo... Grande bolha!

Firme no... Assento!

Conheça a... Direção do vento!

Cuidado ao passar a... Trolha!



Discernimento... Cautela!

Jamais haja por instinto.

Não construa... Labirinto!

Na verdade... “A vida é bela!”

Observe de sua janela...

Um sorriso... Quanta beleza!

De criança tem... A pureza!

Ensinamentos de Cristo.

Felicidade, um misto...

Discrição e... Sutileza!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/03/2018