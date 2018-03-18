O humano... Eterno!

Ou... Mera formalidade!

Para onde... A vaidade?

Difícil ser... Fraterno?

O que muda sem... Terno?

Que causa a diferença?

Sai do templo muda... Crença?

Importante... Rever conceitos!

Deve ser... Justo perfeito!

Sem pensar em recompensa.



Abordar alguns temas...

Um belo... “Quebra cabeça!”

Por mais simples que pareça...

Leva à curiosidade extrema.

Quem o barco rema...

Busca um porto seguro.

O incrédulo... Perjuro!

Falta a ele condição.

Não existe... Petição!

Que perdoa o... Impuro!



Mistérios... Três pontinhos!

Incita... Indagações!

Falsas adivinhações!

Da roseira... Espinho!

Com cautela... De mansinho!

Vai atravessando séculos.

Impossível fazer... Cálculos!

Sobre sua amplitude.

Mistérios pós... Ataúde!

Esconde num... Vernáculo!



Como pertencer a esta...

Precisa ser... Convidado!

Nem todo homem... Soldado!

Importante aparar... Arestas!

O enxergar além... Frestas!

Amai o... Onipotente!

Há vida... Numa semente!

“Isto é fato...” Consumado!

O que é bom... “Tá guardado!”

Canta “Genival...” Num repente!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/03/2018